Žil Visente nema dovoljno snage da probije čvrstu odbranu domaćina

Santa Klara dočekuje Žil Visente u utakmici u kojoj ima priliku da učvrsti mesto u vrhu portugalskog prvenstva.

Federico Caputo / Panthermedia / Profimedia

Domaćin je posle deset kola četvrti na tabeli sa 21 bodom, a jedan od glavnih aduta mu je čvrsta odbrana, koja je dosad primila samo šest golova.

Santa Klara u poslednje vreme igra promenljivo, sa dve pobede, jednim remijem i dva poraza u prethodnih pet utakmica. Ipak, gol-razlika 15:6 pokazuje da ekipa ima dobru ravnotežu između napada i odbrane. Prednost domaćeg terena mogla bi da bude presudna u susretu sa protivnikom koji takođe neguje oprezan stil igre.

Žil Visente zauzima sedmo mesto sa 15 bodova, ali je u poslednjih pet prvenstvenih utakmica ostvario samo jednu pobedu. Posle dva uzastopna poraza uspeo je da osvoji bod u prethodnom kolu. Gosti su postigli svega osam golova na deset mečeva, dok su primili sedam, što dovoljno govori o njihovoj skromnoj efikasnosti.

Tradicija je ubedljivo na strani Santa Klare, koja je dobila četiri od poslednjih pet međusobnih duela. Uz bolju poziciju na tabeli, čvršću odbranu i prednost domaćeg terena, domaćin ima dobre izglede da osvoji sva tri boda.

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