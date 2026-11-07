Tek što je završio karijeru: Najveći teniski zabavljač ima novi posao!

Proslavljeni as ostaje u "belom sportu".

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Oduševljavao je publiku širom sveta Gael Monfis, tokom igračke karijere i s pravom nosio epitet najvećeg zabavljača na Turu.

Međutim, francuski as je ove godine objavio odlazak u penziju, ali će i dalje ostati veran "belom sportu".

Naime, nekad šesti reket ATP liste i dvostruki grend slem polufinalista, imenovan je za novog selektora Dejvis kup reprezentacije Francuske!

Samo mesec dana pošto je okačio "reket o zid", prihvatio je veliki izazov:

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- Ponosan sam što sam postao selektor reprezentacije. Ovaj plavi dres mi toliko znači. Želim da izgradim pravi kolektivni projekat i da stvorim dinamiku koja će nam omogućiti da osvajamo titule - naveo je Monfis u saopštenju Saveza.

Gael je trebalo ove sedmice na mastersu u Parizu da završi karijeru, ali je to učinio ranije, pošto je objavljeno da se razveo od ukrajinske teniserke Eline Svitoline.

On je na mestu selektora zamenio Pola-Anrija Matjea, kome je Savez zahvalio na trogodišnjoj saradnji, jer je prošle godine predvodio ekipu do četvrtfinala DK.

Monfis je tokom karijere koja je trajala 22 godine, u Dejvisu kupu upisao 15 singl mečeva i 12 puta savladao rivale.

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