Tek što je završio karijeru: Najveći teniski zabavljač ima novi posao!
Proslavljeni as ostaje u "belom sportu".
Oduševljavao je publiku širom sveta Gael Monfis, tokom igračke karijere i s pravom nosio epitet najvećeg zabavljača na Turu.
Međutim, francuski as je ove godine objavio odlazak u penziju, ali će i dalje ostati veran "belom sportu".
Naime, nekad šesti reket ATP liste i dvostruki grend slem polufinalista, imenovan je za novog selektora Dejvis kup reprezentacije Francuske!
Samo mesec dana pošto je okačio "reket o zid", prihvatio je veliki izazov:
- Ponosan sam što sam postao selektor reprezentacije. Ovaj plavi dres mi toliko znači. Želim da izgradim pravi kolektivni projekat i da stvorim dinamiku koja će nam omogućiti da osvajamo titule - naveo je Monfis u saopštenju Saveza.
Gael je trebalo ove sedmice na mastersu u Parizu da završi karijeru, ali je to učinio ranije, pošto je objavljeno da se razveo od ukrajinske teniserke Eline Svitoline.
On je na mestu selektora zamenio Pola-Anrija Matjea, kome je Savez zahvalio na trogodišnjoj saradnji, jer je prošle godine predvodio ekipu do četvrtfinala DK.
Monfis je tokom karijere koja je trajala 22 godine, u Dejvisu kupu upisao 15 singl mečeva i 12 puta savladao rivale.
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