Košarka

LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 11. 2026. u 09:11

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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u utakmici NBA lige odigranoj u Meksiko Sitiju. Ekipa iz Kolorada tokom većeg dela susreta kontrolisala je dešavanja na parketu i na kraju stigla do nove pobede.

ЛЕПОТИЦА ЗВАЛА НИКОЛУ У ПРОВОД: Јокић реакцијом одушевио свет (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/ESPNmx

Ponovo je jedan od najvažnijih igrača Denvera bio Nikola Jokić, koji je meč završio sa 19 poena, 13 skokova i osam asistencija. Zapaženi su bili i Kem Džonson sa 18, kao i Džamal Marej sa 16 poena, šest skokova i osam asistencija.

Bila je to druga uzastopna pobeda Nagetsa, a Jokić je posle utakmice, odgovarajući na pitanje novinarke ESPN Meksika, posebno pohvalio Spensera Džonsa, koji se vratio u tim i doprineo trijumfu sa 13 poena i šest skokova.

- Da, Spenser se vratio i odigrao dobar meč za nas. Doslednost je ključna za naš tim - poručio je srpski centar.

Jokić je potom kratko prokomentarisao i atmosferu u Meksiko Sitiju.

- Dobro, dobro je. Uživao sam i nadam se da ćemo se vratiti u narednih nekoliko godina.

Za kraj, novinarka ga je upitala da li planira da izađe u provod tokom boravka u Meksiku. Jokić je uz osmeh otklonio svaku dilemu:

- Ne, ne, imamo utakmicu - odgovorio je Nikola, zahvalio se novinarki i nasmejao prisutne nakon njene opaske da za njega, ovog puta, neće biti tekile.

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