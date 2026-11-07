"UZALUD SU SE PENJALI" Šešelj srušio snove izdajnika u Novom Sadu

Dr Vojislav Šešelj: Novi baner sa mojim likom u Novom Sadu će uskoro zasijati u punom sjaju Skinuli su i baner sa mojim likom sa sedišta Srpske radikalne stranke. Provalili su u stranku, nisu drugačije mogli da ga skinu. Mi smo policiji prijavili tu provalu, ali još nemamo rezultata istrage. Ali ne misle valjda oni da su moj baner skinuli za sva vremena?! Moj novi baner će zasijati uskoro u punom sjaju. Uzalud su se penjali i izlagao se taj riziku i da pogine, jer taj baner je bio na priličnoj visini. Nisu ranije nikako mogli da ga skinu dok nisu provalili u samo sedište stranke negde iza ponoći - kad u stranci nije nikog bilo. TV Informer, emisija "Info dan", 3. novembar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) November 4, 2026