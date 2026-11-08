Nišlije ne znaju za dosta! Pao i Metalac, četvrta uzastopna pobeda za košarkaše Niša!

Košarkaši Niša nastavljaju pobednički pohod u Košarkaškoj ligi Srbije! Ekipa Milana Josića slavila je na gostovanju Metalcu u Mionici rezultatom 78:64 i tako stigla do četvrtog uzastopnog trijumfa, kojim je dodatno učvrstila svoju poziciju u gornjem delu tabele.

FOTO: KK Niš

Nišlije su još jednom pokazale da ih krasi timska igra, ali i čvrsta odbrana. Kontrolisali su skok, ograničili rivala u šutu za tri poena i u većem delu utakmice diktirali tempo. Iako je Metalac u nekoliko navrata uspevao da se vrati u meč, gosti su uvek imali odgovor i na kraju zasluženo stigli do novih bodova.

Uvodni minuti protekli su u izjednačenoj igri, uz česte promene u rezultatu. Posle trojki Đonlića i Marjanovića, kao i poena Todorovića iz ofanzivnog skoka, Niš je napravio seriju 8:0 i poveo sa 12:7. Metalac je nakratko uspeo da uzvrati, ali su gosti prvu četvrtinu završili sa prednošću od 18:14.

Na početku druge deonice razigrao se Lugić, čijih sedam poena je donelo Nišlijama vođstvo od 27:20. Usledila je nova serija gostiju, koju je trojkom započeo Todorović, a nastavili Đorđević i Ilić, pa je prednost porasla na 36:24.

Ipak, domaćin se nije predavao. Godić je pokrenuo povratak Metalca, a Janković poenima uz dodatno slobodno bacanje doneo izjednačenje – 36:36. Nišlije je iz kratkotrajne krize izvuklo zakucavanje Stevanovića posle lepe akcije Đonlića, pa su na veliki odmor otišle sa minimalnom prednošću – 38:36.

U nastavku je na parketu postojao praktično samo jedan tim. Niš je ponovo podigao nivo igre u odbrani, a u napadu pronašao ritam. Todorović je pokrenuo novu seriju od 9:0, koju su nastavili Đorđević i Đonlić, dok je Lugić, posle dve sjajne asistencije Stevanovića, vezao šest poena za prednost od 54:44.

Metalac je pokušavao da uhvati priključak, a Miladinović je sa dve pogođene trojke prekinuo rezultatski post domaćina. Kumović je potom iskoristio lepo dodavanje Stefanovića i smanjio na 58:51 pred poslednjih deset minuta.

Ipak, Nišlije su odlično otvorile poslednju četvrtinu i brzo ponovo stekle dvocifrenu prednost – 64:51. Mladi Đorđe Šekularac je sa dve trojke pokušao da vrati neizvesnost, ali su gosti imali spreman odgovor.

Đorđević je asistirao Iliću za lake poene, a potom i sam pogodio iz ugla. Đonlić je u važnom trenutku pronašao način da poentira, dok je Stevanović kapitenski stavio tačku na pitanje pobednika. Za konačnih 78:64 pobrinuo se Đorđević trojkom sa osam metara.

Posle utakmice, plejmejker Niša Nikola Đonlić posebno je istakao način na koji je njegov tim kontrolisao ofanzivni skok rivala.

- Ekipa Metalca je u prošlom kolu imala 18 skokova u napadu, a mi smo ih sada sveli na samo četiri, od toga su dva ili tri bila u poslednja dva minuta utakmice. Sprečavanje njihovog ofanzivnog skoka bio je jedan od naših planova i uspešno smo ga realizovali. I ovde smo pokazali da igramo timsku košarku, možda malo atipičnu za ovo „novo“ doba, jer veliki broj igrača ima upisane asistencije u svojoj statistici. Mislim da sjajno radimo od početka priprema i, ako nas zaobiđu povrede, verujem da smo na dobrom putu da ostvarimo ciljeve za ovu sezonu — poručio je Đonlić.

Zadovoljan prikazanim bio je i trener Milan Josić, koji je još pre utakmice naglasio da očekuje težak duel.

- Ja sam i u najavi meča rekao da ovu utakmicu smatram derbijem, jer su se sastale dve ekipe koje su imale lep niz pobeda i pokazale da su u dobroj formi. Mi smo se valjano spremili. Krasi nas igra sa dosta dodavanja, puno kretanja i malo sebičluka. Što više odmiče prvenstvo, mi igramo za pas više. Naravno da nam sa ovim pobedama raste i samopouzdanje. Ovu ekipu smo i sastavili da bismo igrali na ovakav način i verujemo da napredujemo - istakao je Josić.

Nišlije su tako nastavile sjajnu seriju, a četvrta uzastopna pobeda još jedna je potvrda da tim Milana Josića ima ozbiljne ambicije u nastavku sezone.