NEĆE MOĆI: Šta će biti s kućom?

RTS se nalazi u situaciji iz koje se teško može izvući neoštećen. Ne mislim na reputaciju Javnog servisa. To je subjektivna stvar u kojoj je lepota isključivo u oku posmatrača, to jest gledaoca. Mislim na konkretan opstanak i funkcionisanje

Foto: Z. Jovanović

Voleo bih da je bivša generalna direktorka RTS Manja Grčić isti napor i žar koji je uložila u dolazak na tu funkciju uložila i u ostanak na njoj, makar dok se ne stvore odgovarajući uslovi za odlazak koji ne bi naneo nepopravljivu štetu kući koju je vodila. Uprkos pritiscima za koje znam da su bili jezivi. Ovako, njen odlazak stvara vakuum koji će doprineti urušavanju RTS, ako ne i njegovom gašenju. A RTS je, oko toga će se složiti svi koji misle dobro ovoj zemlji bez obzira na političko opredeljenje, interes države Srbije.

Njen odlazak, međutim, nije najgore što se RTS ovih dana dogodilo. To bi bilo lako rešivo da se nije desila serija događaja koja je pokidala sve karike u lancu neophodnom za rad Javnog servisa. Najgora stvar u ovom slučaju je nepostojanje Upravnog odbora, što je zvanično proglašeno 4. novembra odlukom Saveta REM da ne prihvati mišljenje Ministarstva informisanja i telekomunikacija od 13. jula ove godine prema kojem šest od devet članova UO RTS kojima je tog dana istekao mandat treba da obavljaju svoju funkciju do izbora novih.

Do ovoga je došlo pošto je pred UO postavljen zadatak da izabere v. d. direktora do izbora novog. Prvo je Studentska lista izvršila nedopustiv pritisak zahtevajući nekakvim otvorenim pismom da v. d. direktora bude izabran na osnovu njenog predloga, a zatim su i tri reprezentativna sindikata i jedan nereprezentativni insistirali (zahtevali) da se v. d. direktora izabere pod hitno, po kratkom postupku. Pošto je UO odbio da se povinuje ovim pritiscima i da prelomi na brzinu preko kolena, te uputio javni poziv svim zaposlenima koji ispunjavaju uslove da se prijave, dolazi do promene ploče (što je aktivnost koja ovih dana poprima razmere epidemije).

U javnost prvo izlazi Rade Veljanovski, koji upravo u emisiji na RTS osporava legalitet UO. Baklju od njega preuzima predsednik Saveta REM Stevica Smederevac, koji ponavlja njegovu tvrdnju, zbog čega se UO odlučuje da upita Savet REM da li ga smatra legalnim i da li prihvata mišljenje Ministarstva od 13. jula. Odgovor je bio negativan, čime je UO i defakto prestao da postoji.

Do situacije u kojoj više ni defakto, ni dejure nemamo UO RTS došli smo tako što Savet REM, koji ima ekskluzivnu nadležnost da bira članove UO, nije mogao biti konstituisan na vreme zbog ostavki četvoro "nezavisnih" članova ovog tela. I to je, rekao bih, isključivo njihova krivica za koju, očigledno, nisu spremni da snose odgovornost. Iako je "odgovornost" jedna od njihovih krilatica.



Sada su svi "zavisni" od nove vlasti i tako se i ponašaju. Pokazalo se da su ovi koji su doskora bili "zavisni" zaista "čelična krila naše armije" i u stanju su da "prelete" bez ikakvog problema i nastave da budu "zavisni". Da ne ulazim sada u detalje, sve vam je poznato.

I sada svi oni, kao "zavisni", sprovode program Studentske liste koji je, izgleda, potpuno uništavanje RTS (što su mnoga usta zagovarala u protekle najmanje dve godine). To se ne radi samo ekstremnim kvazilegalizmom, kao što je odluka o nepriznavanju legaliteta UO, nego i nelegalnim sredstvima, što su "smene" urednika i novinara (njihove anekse može da potpiše samo generalni direktor RTS i niko drugi).

U ovakvoj situaciji RTS bi mogao samo da se ugasi jer više ne postoji organ koji bi mogao da usvoji Plan poslovanja i Plan javnih nabavki za narednu godinu. Makar ne na iole zakonit način. A vladavina prava nam je, valjda, od prvoklasnog značaja.

Verujem da nema osobe starije od 20 godina koja ne zna odgovor Bilija Pitona na pitanje iz naslova koje mu u kultnom filmu "Maratonci trče počasni krug" postavlja Laki Topalović. Čini mi se da bi na isto pitanje u vezi sa RTS danas dobili isti odgovor od svih članova Saveta REM. I onih koji su doskora bili "nezavisni", i onih koji su još odranije "zavisni".