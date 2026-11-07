Ben Šelton posle preokreta do finala Pariza (VIDEO)
AMERIČKI teniser, Ben Šelton nije dozvolio iznenađenje i igraće u finalu mastersa u Parizu.
On je u polufinalu posle preokreta pobedio Luku van Aša sa 5:7, 6:3, 6:4 i boriće se za petu titulu ove sezone, a drugu na turnirima iz serije 1.000.
Nošen podrškom sa tribina, 47. na ATP listi je odigrao sjajan prvi set. Napravio je brejk u 11. gemu i potom sigurnim servisom potvrdio isti i došao na korak od senzacije.
Ipak, pokazao je reakciju četvrti na planeti. Sačekao je loš servis gem Francuza. To se desilo u šestom gemu drugog seta, stigao je do brejka, a ubrzo i do izjednačenja.
U odlučujućem delu duela, Van Aš je prvi napravio brejk i poveo sa 1:3. No, nakon toga je usledio pad, izgubio je dva vezana servis gema i omogućio rivalu da napravi preokret i trijumfuje posle dva sata i 17 minuta.
Ovaj 24-godišnjak je prvi Amerikanac finalista ovog turnira još od 2017. godine i Džeka Soka koji je tada došao do pehara.
Ben Šelton će se za trofej mastersa u Parizu igrati protiv pobednika meča Kasper Rud - Karlos Alkaraz.
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