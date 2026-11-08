UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA TOKOM ZIMSKIH MESECI: Norveška testira sistem koji automatski sprečava poledicu

NORVEŠKA je pokrenula testiranje novog tehnološkog rešenja koje bi moglo da unapredi bezbednost saobraćaja tokom zimskih meseci. Sistem pomoću senzora prati vremenske uslove i, kada prepozna opasnost od poledice, automatski raspršuje slani rastvor po kolovozu.

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Pilot-projekat realizuje se u mestu Kleiva, na deonici auto-puta E6 koja se otvara 12. novembra. Izabrana je lokacija posebno podložna niskim temperaturama i stvaranju leda, a cilj je da se opasnost otkloni pre nego što kolovoz postane klizav.

Senzori prepoznaju rizik i aktiviraju prskalice

Sistem je postavljen na delu puta dugom oko 280 metara, između dva tunela. Mlaznice su ugrađene u zaštitnu ogradu pored kolovoza, odakle raspršuju slani rastvor direktno po površini puta. Na taj način nema potrebe da kamion za zimsko održavanje prolazi deonicom kako bi posipao so.

Senzori prate temperaturu, tačku rose i druge meteorološke parametre, a kada registruju uslove koji mogu dovesti do pojave mraza, aktiviraju prskalice. Prema navodima kompanije "Nye Veier", koja je zadužena za održavanje puteva, ovakvo rešenje posebno bi moglo da koristi na kraćim deonicama koje su izložene poledici, jer se rastvor nanosi samo tamo gde je rizik najveći.

Automobili bi mogli da prošire zaštitu na kolovozu

Dodatna prednost sistema je mogućnost da se slani rastvor prenese i na okolne delove puta. Očekuje se da će vozila koja prelaze preko tretirane površine svojim točkovima raznositi deo rastvora, čime bi zaštita mogla da obuhvati i širi deo kolovoza od onog neposredno ispod mlaznica.

Ipak, projekat u Kleivi za sada je u eksperimentalnoj fazi. Rezultati testiranja pokazaće koliko precizno senzori mogu da prepoznaju opasnost od poledice i da li automatsko nanošenje slanog rastvora može da smanji potrebu za uobičajenim zimskim održavanjem. Ukoliko se sistem pokaže uspešnim, mogao bi da bude primenjen i na drugim rizičnim deonicama norveških puteva.

(24sedam)