Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Mačva
Povratak Aleksandra Stanojevića na klupu Partizana doneo je pozitivan rezultatski pomak, pošto su crno-beli pod njegovim vođstvom vezali tri pobede u svim takmičenjima. Naredni izazov za ekipu iz Humske biće duel sa Mačvom, koja je već pokazala da ume da stvori probleme beogradskom timu.
Šapčani su se ove sezone vratili u Superligu Srbije i, uprkos poziciji u donjem delu tabele, imali su nekoliko zapaženih nastupa. Za Partizan to svakako predstavlja upozorenje da predstojeći susret neće biti samo formalnost.
U prvom ovosezonskom okršaju dva tima viđena je velika borba. Mačva je ostala sa igračem manje nakon isključenja Boška Vraštanovića, ali ni to nije sprečilo Šapčane da stignu do izjednačenja od 1:1. Partizan je tek u završnici uspeo da slomi otpor rivala i dođe do pobede.
Ovoga puta uloge su nešto drugačije, jer će crno-beli imati prednost domaćeg terena. Partizan u meč ulazi kao favorit, ali će morati da opravda taj status protiv ekipe koja je već pokazala da može da bude nezgodan protivnik.
Utakmica Partizana i Mačve igra se od 17 časova, a direktan prenos obezbeđen je na kanalu Arena sport 1 Premium.
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