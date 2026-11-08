Fudbal

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Mačva

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 11. 2026. u 07:23

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Povratak Aleksandra Stanojevića na klupu Partizana doneo je pozitivan rezultatski pomak, pošto su crno-beli pod njegovim vođstvom vezali tri pobede u svim takmičenjima. Naredni izazov za ekipu iz Humske biće duel sa Mačvom, koja je već pokazala da ume da stvori probleme beogradskom timu.

Ево где можете да гледате уживо ТВ пренос меча Партизан - Мачва

FOTO: FK Partizan

Šapčani su se ove sezone vratili u Superligu Srbije i, uprkos poziciji u donjem delu tabele, imali su nekoliko zapaženih nastupa. Za Partizan to svakako predstavlja upozorenje da predstojeći susret neće biti samo formalnost.

U prvom ovosezonskom okršaju dva tima viđena je velika borba. Mačva je ostala sa igračem manje nakon isključenja Boška Vraštanovića, ali ni to nije sprečilo Šapčane da stignu do izjednačenja od 1:1. Partizan je tek u završnici uspeo da slomi otpor rivala i dođe do pobede.

Ovoga puta uloge su nešto drugačije, jer će crno-beli imati prednost domaćeg terena. Partizan u meč ulazi kao favorit, ali će morati da opravda taj status protiv ekipe koja je već pokazala da može da bude nezgodan protivnik.

Utakmica Partizana i Mačve igra se od 17 časova, a direktan prenos obezbeđen je na kanalu Arena sport 1 Premium.

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