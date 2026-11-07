Stanojević otvoreno pričao pred Mačvu: O suđenju, ugovoru sa klubom, stanju u timu, navijačima...

Partizan u subotu očekuje novi prvenstveni izazov, pošto će u okviru 15. kola Superlige Srbije u Humskoj dočekati ekipu Mačve. Crno-beli će pokušati da nastave pobednički niz pod vođstvom Aleksandra Stanojevića, koji je po povratku na klupu ostvario tri uzastopna trijumfa.

FOTO: FK Partizan

Strateg Partizana obratio se medijima pred utakmicu, a osim predstojećeg protivnika, govorio je o stanju u ekipi, rezultatima od dolaska, atmosferi među navijačima, suđenju na meču Kupa u Valjevu, ali i o svom ugovoru sa klubom.

Kadrovska situacija pred Mačvu

Stanojević je najpre izneo informacije o igračima na koje možda neće moći da računa, uz napomenu da ekipu očekuje četvrta utakmica u kratkom vremenskom periodu.

- Četvrti meč zaredom sigurno ostavlja određene posledice. Još ne znamo kakva je situacija sa Dembom Sekom, to ćemo proceniti nakon današnjeg treninga.

Imamo dilemu i oko Vukotića. Mesec dana nije igrao, nije bio u takmičarskom ritmu, a sada je iza njega tek dve utakmice. Razmišljali smo da li da ga odmah stavimo u startnu postavu ili da ga malo sačuvamo. S druge strane, za te dve utakmice postigao je gol i zabeležio tri asistencije, tako da nam je veoma potreban. Oseća određenu nelagodnost nakon treninga i utakmica, pa ćemo videti šta je najbolje rešenje. To su jedine nedoumice.

Želimo da ovaj mini-ciklus završimo na pozitivan način. Odmorni smo, spremni i videćemo šta će nam doneti sutrašnji susret - rekao je trener crno-belih.

Nije razmišljao o četiri pobede unapred

Na pitanje da li je prilikom povratka u Partizan očekivao da će ostvariti četiri pobede u četiri utakmice, što je postavio kao cilj, Stanojević je objasnio da nije želeo da razmišlja toliko unapred.

- Iskreno, nisam se time opterećivao. Govorio sam o četiri pobede, ali sam svaku utakmicu posmatrao zasebno. Nisam razmišljao o četvrtoj dok nismo završili prethodne, a tako razmišljam i sada – ne gledam šta će biti posle. Zadovoljan sam reakcijom igrača i načinom na koji su pristupili utakmicama. To mi je čak važnije od samih rezultata. Pojedinci su podigli formu i imaju sve bolje učinke. Za sada sam zadovoljan, ali svaki dan moramo iznova da se dokazujemo. Isto važi za današnji trening i sutrašnji meč. O konkretnijim utiscima moći ćemo da govorimo kada završimo polusezonu.

Šta očekuje od ekipe Mačve?

Govoreći o narednom rivalu, trener Partizana istakao je da Mačva ima prepoznatljiv stil igre i da će crno-beli morati da budu spremni na visok intenzitet.

- Veoma su agresivni, žele da napadaju visoko i da protivnika iznenade. Mislim da je reč o dobro organizovanoj ekipi, čiji trener već duže vreme radi sa timom i to radi kvalitetno. Analizirali smo njihove utakmice i upoznali se sa načinom na koji igraju. Imaju visok intenzitet i snažan pritisak na igrača sa loptom. Pripremili smo određeni plan i videćemo kako će to izgledati na terenu - objasnio je Stanojević.

O nervozi u Valjevu i različitim stilovima vođenja ekipe

Jedna od tema konferencije bila je i prethodna utakmica Kupa Srbije u Valjevu, tokom koje je Stanojević bio vidno temperamentan pored terena.

- Postoje različiti načini na koje treneri vode utakmicu. Neko je mirniji, neko reaguje burnije, ali to ne znači da je jedan pristup bolji od drugog. Smatram da se najvažnije stvari rešavaju na treninzima i sastancima, dok je utakmica samo jedan deo celog procesa. Ja sam temperamentan i tako vodim ekipu. Istina je da smo bili nervozni. Kup utakmice su specifične, a moji igrači su ušli u susret sa velikom dozom odgovornosti i određenom tenzijom. To me je razočaralo jer smo prethodno imali izuzetno dobar period na treninzima. Razgovarali smo o tome, ali je očigledno da su osećali veliki pritisak“, istakao je trener Partizana.

Nezadovoljan suđenjem u Valjevu

Posebno se osvrnuo na arbitražu na kup-utakmici, tvrdeći da je Partizan oštećen u nekoliko važnih situacija. Zatražio je i da se utvrdi da li je bilo propusta u radu sudijske ekipe.

- Dodatnu nervozu izazvalo je suđenje koje, po mom mišljenju, nije bilo adekvatno. Nadam se da će se neko pozabaviti tim situacijama. Često čujem komentare da nije važno šta se dešava protiv trećeligaša, ali za mene je svaka utakmica važna.

Voleo bih da mi neko objasni ko kontroliše sudije i zbog čega nam je poništen gol, kao i zašto nije dosuđen penal u 44. minutu. Ako već nije bilo elemenata za penal, igrač je udario loptu rukom, nakon čega je ona otišla u korner. Sudija je imao odličan pogled na tu situaciju, što se može videti i na snimku, a rezultat je tada bio 1:0 za protivnika.

To su veoma bitni detalji. Želimo korektan odnos i da neko proveri kako i zbog čega dolazi do takvih odluka. Da li je u pitanju namera ili greška, to treba da utvrde nadležni. Izvinjavam se ako sam bio nervozan, ali smatram da o ovome moram da govorim i da ću uvek reagovati kada se dogode ovakve situacije - poručio je Stanojević.

Na dodatno pitanje da li se radi o nemaru koji Partizan već duže vreme oseća, trener crno-belih nije želeo da se vraća na ranije slučajeve.

- Ne želim da govorim o prošlosti niti da tražim opravdanja za ono što se ranije dešavalo. Kada god sam imao nešto da kažem, govorio sam jasno i konkretno. Sada sam usmeren na ono što se događa u ovom trenutku i imam poštovanje prema svima.

Ipak, ono što primetim, to ću i reći. Tako je bilo i sada, kao i ranije. Nadam se da će se određene stvari pokrenuti i da će ubuduće sve funkcionisati korektnije, odnosno, narodski rečeno, poštenije - dodao je strateg Partizana.

Šta se promenilo od njegovog povratka u Humsku?

Stanojević je objasnio da je od dolaska na klupu dosta vremena posvetio razgovorima sa igračima, kako pojedinačnim tako i grupnim. Ipak, ne želi da čeka prvenstvenu pauzu kako bi nastavio sa radom.

- Imamo mnogo sastanaka, individualnih i grupnih. Pauza nam neće biti period u kojem ćemo tek početi da radimo, jer nas posao čeka i tokom tog vremena. Taktički će nam značiti, ali trenutno sam potpuno usmeren na današnji trening i sutrašnju utakmicu. O pauzi ćemo razmišljati kada za to dođe vreme - rekao je trener crno-belih.

Tri uzastopne pobede svakako su popravile raspoloženje u ekipi, posebno imajući u vidu da je Partizan u jednom trenutku bio veoma blizu zone ispadanja.

- Naravno da se sada lakše diše. Bili smo u zoni ispadanja i veoma blizu četvrtog mesta koje vodi u niži rang. Zato moramo da idemo korak po korak. Igračima nije bilo lako, ali moramo da prihvatimo odgovornost za situaciju u kojoj smo se našli. Sada smo u boljoj poziciji i sigurno je da je svima lakše - istakao je Stanojević.

Odbrana i napadanje prostora prioriteti tokom pauze

Trener Partizana već ima jasnu predstavu o segmentima igre koje želi dodatno da unapredi u narednom periodu.

- Imam jasnu ideju šta želim da radimo. Uvek polazimo od odbrane, koncentracije i ritma igre koji želimo da ubrzamo. Važno je i kako napadamo prostor. To su elementi na kojima ćemo insistirati. Već smo počeli da radimo na nekim stvarima i igračima sam predstavio prve zahteve. Imamo dovoljno prostora za napredak - objasnio je on.

Zadovoljan individualnim napretkom igrača i podrškom navijača

Kada je upitan šta ga najviše raduje od povratka u Partizan, Stanojević je izdvojio zalaganje ekipe i napredak pojedinaca, bez obzira na njihovu ulogu u timu.

- Uvek govorim da nije presudno ko je trenutno u prvom, a ko u drugom planu, jer imamo mnogo utakmica. Važno mi je da igrači podižu formu i popravljaju svoje brojke. Ne mora uvek da se postigne gol, bitne su i asistencije, stvaranje prilika i opasnost koju predstavljamo za protivnika.

Drago mi je što pojedinci napreduju i što su postali konkretniji i direktniji u igri. Samopouzdanje je veoma važno, a mi ga još nemamo u meri u kojoj bismo želeli. Nije lako doći do njega nakon svega što se dešavalo.

Zato nam je potrebna pozitivna atmosfera na stadionu. Dugo nisam imao ovako dobar odnos sa navijačima kao tokom poslednjih utakmica. Povećao se broj ljudi na južnoj tribini i oseća se pozitivnija energija. Voleo bih da tako ostane, jer nam podrška mnogo znači. Svi smo osetljivi na rezultate i celokupnu situaciju oko kluba - poručio je Stanojević.

Otkrio kakav ugovor ima sa Partizanom

Jedna od najzanimljivijih tema konferencije odnosila se na njegov status u klubu i spekulacije da se nalazi između različitih strana unutar Partizana. Stanojević je odbacio takve interpretacije, a zatim otkrio i važan detalj iz ugovora koji je potpisao po povratku u Humsku.

- Nisam rastrzan. Znate zašto? Nikada nisam razumeo takve podele u Partizanu, na ove ili one. Ja sam u Partizanu i takav način razmišljanja mi nije jasan. Iskreno vam kažem, ne razumem takve priče.

Postoji još jedna važna stvar koju treba da znate. Potpisao sam ugovor prema kojem Partizan u svakom trenutku može da prekine radni odnos sa mnom, bez bilo kakvih obaveza prema meni i mom stručnom štabu koji je došao sa mnom.

Dakle, ako klub sutra odluči da više nisam potreban, ja više neću biti tu. Uglavnom sam tokom karijere sam donosio odluke o odlasku i uvek sam pokušavao da sagledam situaciju na najbolji način.

Svako ima pravo na svoje mišljenje i nemam nameru da od toga pravim veliku priču. Neću da patetišem niti da filozofiram. Moj fokus je isključivo na poslu zbog kojeg sam došao – da pokušam da rešim rezultatsku krizu Partizana. Ništa drugo ne može da mi skrene pažnju sa tog zadatka - objasnio je trener crno-belih.

Van terena se dešavaju stvari koje prati, ali ga ne remete

Na kraju je govorio i o tome koliko dešavanja izvan fudbalskog terena mogu da utiču na igrače, posebno u periodu kada je Partizan pod velikim rezultatskim i organizacionim pritiskom.

- Naravno da pratimo sve što se dešava i to nije sporno. Imam mnogo iskustva u različitim situacijama i takve stvari mene lično ne remete, jer sam maksimalno usmeren na posao.

Reč je i o ljudima sa kojima sam u prošlosti imao važne trenutke za Partizan. Poštujem svačije mišljenje i svačiji stav - zaključio je Aleksandar Stanojević.