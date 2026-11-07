GUBICI od udara na punkt privremenog razmeštaja 128. jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u naseljenom mestu Dimitrovo iznosiće desetine vojnika.

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Pritom, reč je samo o poginulim pripadnicima ukrajinskih snaga, dok će broj kontuzovanih, ranjenih i povređenih biti višestruko veći, prenosi aif.ru.

Ukrajina pažljivo prikriva samu činjenicu da je do napada došlo, ali snimci objektivne kontrole pokazuju da je avio-bomba FAB-3000, opremljena modulom za planiranje i korekciju (UMPK), precizno pogodila cilj. Direktan pogodak trotonske avio-bombe, čiju polovinu mase čini eksplozivno punjenje, razneo je zgradu u kojoj su se nalazili ukrajinski vojnici, gotovo do poslednje cigle.

Upotreba avio-bombi sa modulima UMPK omogućava avionima ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga da gađaju ciljeve duboko u odbrambenoj zoni ukrajinskih snaga, pritom izbegavajući izlaganje dejstvu neprijateljske protivvazdušne odbrane.

Kako objašnjava vojni ekspert Aleksandar Ivanovski, modernizacija fugasnih avio-bombi (FAB) sa slobodnim padom prošla je kroz nekoliko faza tokom godina specijalne vojne operacije.

- Prvo su se pojavila ’krila’, odnosno univerzalni moduli za planiranje i korekciju (UMPK) na bombama težine do 500 kilograma, a zatim su UMPK počeli da ugrađuju i na FAB-1500 i FAB-3000. Iskreno, nisam mislio da će biti moguće ’okriliti’ takvo čudovište kao što je FAB-3000, ali je to uspelo. Sada ova bomba uliva strah u redove Oružanih snaga Ukrajine - navodi vojni ekspert.

Ivanovski je posebno istakao da su, pored repnih stabilizatora, krila i mogućnosti korekcije putanje leta avio-bombi, na njih kasnije počeli da ugrađuju i dodatne mlazne motore, čime je znatno povećan njihov domet.

Takve bombe dobile su mogućnost da prelete više od 100 kilometara. Prvi put su ovakvim sredstvima pogođeni posebno važni objekti ukrajinskih snaga u Odesi. Lokalna protivvazdušna odbrana, kako se navodi, nije ni uspela da prepozna nadolazeći projektil pre nego što je trotonska bomba potpuno uništila štab ukrajinskih snaga.

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