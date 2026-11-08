U Evropi su topovsko meso, ali u domaćem prvenstvu je druga slika

Lilestrem dočekuje Olesund u utakmici u kojoj ima dobru priliku da nastavi pobedničku seriju i učvrsti poziciju u gornjem delu tabele norveškog prvenstva.

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Domaćin je peti sa 42 boda iz 25 utakmica, dok se gosti nalaze na 14. mestu sa samo 24 boda i vode borbu za opstanak.

Lilestrem je imao problema na evropskoj sceni, gde je pretrpeo dva poraza u Ligi Evrope, ali je na domaćim terenima znatno uspešniji. U prvenstvu i kupu nanizao je tri pobede, čime je potvrdio da se nalazi u dobroj formi. Gol-razlika 36:33 pokazuje da redovno postiže golove, mada odbrana itekako ume da zakaže.

Olesund ima još izraženije probleme u defanzivi. Na 25 utakmica primio je čak 57 golova, što ga svrstava među najslabije odbrane u ligi. Iako je postigao solidna 43 pogotka, česti propusti pred sopstvenim golom skupo ga koštaju. U poslednjih pet utakmica zabeležio je dve pobede i tri poraza.

Prednost domaćeg terena, bolja forma i znatno povoljniji položaj na tabeli jasno idu naruku Lilestremu. Protiv ovako ranjive odbrane gostiju domaćin bi trebalo da stvori dovoljno prilika za rutinsku pobedu.

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