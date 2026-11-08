Tip fudbal

U Evropi su topovsko meso, ali u domaćem prvenstvu je druga slika

Olja Mrkić

08. 11. 2026. u 10:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Lilestrem dočekuje Olesund u utakmici u kojoj ima dobru priliku da nastavi pobedničku seriju i učvrsti poziciju u gornjem delu tabele norveškog prvenstva.

У Европи су топовско месо, али у домаћем првенству је друга слика

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je peti sa 42 boda iz 25 utakmica, dok se gosti nalaze na 14. mestu sa samo 24 boda i vode borbu za opstanak.

Lilestrem je imao problema na evropskoj sceni, gde je pretrpeo dva poraza u Ligi Evrope, ali je na domaćim terenima znatno uspešniji. U prvenstvu i kupu nanizao je tri pobede, čime je potvrdio da se nalazi u dobroj formi. Gol-razlika 36:33 pokazuje da redovno postiže golove, mada odbrana itekako ume da zakaže.

Olesund ima još izraženije probleme u defanzivi. Na 25 utakmica primio je čak 57 golova, što ga svrstava među najslabije odbrane u ligi. Iako je postigao solidna 43 pogotka, česti propusti pred sopstvenim golom skupo ga koštaju. U poslednjih pet utakmica zabeležio je dve pobede i tri poraza.

Prednost domaćeg terena, bolja forma i znatno povoljniji položaj na tabeli jasno idu naruku Lilestremu. Protiv ovako ranjive odbrane gostiju domaćin bi trebalo da stvori dovoljno prilika za rutinsku pobedu.

NAŠ TIP: 1

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)
Poznati

0 0

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)

GLUMICA Mirka Vasiljević privukla je pažnju na društvenim mrežama kada je podelila fotografiju nastalu u liftu neposredno pred subotnji večernji izlazak u grad. Mirka se odlučila za provokativno, a ujedno izuzetno elegantno crno izdanje koje je na savršen način istaklo njenu vitku figuru.

08. 11. 2026. u 08:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Okupljanje somova: Usnimljen ribolovački san - Nesvakidašnji prizor zbunio naučnike (video)

Okupljanje somova: Usnimljen ribolovački san - Nesvakidašnji prizor zbunio naučnike (video)