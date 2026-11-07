Norvežanin rutiniran: Poznati finalisti Mastersa u Parizu!
Španac i Amerikanac boriće se za titulu u francuskoj prestonici.
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale Mastersa u Parizu, pošto je večeras u polufinalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 2:0 (po setovima 6:4, 6:4).
Meč je trajao jedan sat i 27 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok se Rud nalazi na 23. mestu ATP liste. Ovo je bio osmi međusobni duel norveškog i španskog tenisera, a sedmi trijumf Alkaraza.
Španski teniser će se u nedelju za pehar boriti protiv Amerikanca Bena Šeltona, koji je ranije danas u prvom polufinalu savladao Francuza Luku van Aša sa 2:1 (5:7, 6:3, 6:4).
Šelton i Alkaraz su odigrali četiri međusobna duela u karijeri, a Španac vodi 3:1 u pobedama. Momak iz Mursije je u karijeri osvojio 28 trofeja, a četiri ove sezone. Amerikanac je trijumfovao na četiri turnira, dok je u karijeri osvojio sedam titula.
Masters u Parizu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.
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