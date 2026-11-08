INDIJCI U RUSKOJ ZVERI KOJA JE GASILA POŽARE PO SRBIJI OBORILI SVETSKI REKORD: "Iljušin" izveo čudo sletanjem u bazu na visini od 4000 metara
AVION Il-76MD indijskog ratnog vazduhoplovstva sleteo je na rekordnoj visini od oko 4.000 metara nadmorske visine u vazduhoplovnu bazu „Njoma“, saopštilo je indijsko ratno vazduhoplovstvo.
- Il-76MD indijskog ratnog vazduhoplovstva ušao je u istoriju uspešno sletevši u bazu ’Njoma’. Reč je o najvišem sletanju koje je ovaj tip aviona ikada izveo navodi se u saopštenju indijskog ratnog vazduhoplovstva objavljenom na društvenoj mreži Iks.
U saopštenju se ističe da ovaj događaj predstavlja „izvanrednu demonstraciju“ mogućnosti aviona, kao i izuzetne veštine i profesionalizma njegove posade.
Prema pisanju lista New Indian Express, vazduhoplovna baza „Njoma“ nalazi se na oko 4.000 metara nadmorske visine.
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