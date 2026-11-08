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INDIJCI U RUSKOJ ZVERI KOJA JE GASILA POŽARE PO SRBIJI OBORILI SVETSKI REKORD: "Iljušin" izveo čudo sletanjem u bazu na visini od 4000 metara

С.А.М.

08. 11. 2026. u 00:01

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AVION Il-76MD indijskog ratnog vazduhoplovstva sleteo je na rekordnoj visini od oko 4.000 metara nadmorske visine u vazduhoplovnu bazu „Njoma“, saopštilo je indijsko ratno vazduhoplovstvo.

ИНДИЈЦИ У РУСКОЈ ЗВЕРИ КОЈА ЈЕ ГАСИЛА ПОЖАРЕ ПО СРБИЈИ ОБОРИЛИ СВЕТСКИ РЕКОРД: Иљушин извео чудо слетањем у базу на висини од 4000 метара

foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

 - Il-76MD indijskog ratnog vazduhoplovstva ušao je u istoriju uspešno sletevši u bazu ’Njoma’. Reč je o najvišem sletanju koje je ovaj tip aviona ikada izveo  navodi se u saopštenju indijskog ratnog vazduhoplovstva objavljenom na društvenoj mreži Iks.

U saopštenju se ističe da ovaj događaj predstavlja „izvanrednu demonstraciju“ mogućnosti aviona, kao i izuzetne veštine i profesionalizma njegove posade.

Prema pisanju lista New Indian Express, vazduhoplovna baza „Njoma“ nalazi se na oko 4.000 metara nadmorske visine.

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