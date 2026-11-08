Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

08. 11. 2026. u 10:47

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: FK Partizan

Nedelja

15.00 Slavija Prag - Artis Brno 1&|1+ (1.31)

17.00 Partizan - Mačva 1 (1.23)

17.00 Seltik - Kilmarnok 1&|1+ (1.29)

Kvota: 2.08

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