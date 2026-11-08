Galebovi su prejaki za pčelice: Treće mesto nije slučajnost

Brajton dočekuje Brentford u odličnom raspoloženju, sa namerom da nastavi pobedničku seriju i učvrsti se u vrhu Premijer lige.

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Domaćin je posle devet kola treći na tabeli sa 19 bodova, a dve uzastopne pobede pokazuju da je uspešno prebrodio poraze od Liverpula i Mančester sitija.

Ekipa podjednako dobro funkcioniše u napadu i odbrani. Sa gotovo tri postignuta gola po utakmici, domaćin predstavlja ozbiljnu pretnju svakom protivniku, naročito pred svojim navijačima, dok sedam primnjenih golova govore sami za sebe o kakvom odbrambenom bedemu se radi.

Brentford takođe ima razloga za zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima. Gosti su sedmi sa 14 bodova, ali im forma u poslednje vreme nije na zavidnom nivou. U prethodnih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležili su samo jednu pobedu, uz dva remija i dva poraza.

Brajton je dobio poslednja dva međusobna duela, a trenutna forma i prednost domaćeg terena daju mu dodatne argumente za novi uspeh. Ukoliko ponovi efikasnost iz dosadašnjeg dela sezone, domaćin bi mogao da stigne i do ubedljive pobede.

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