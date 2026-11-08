Nesreće

PREVRNUO SE SRPSKI AUTOBUS, IMA MRTVIH! Teška nesreća na A3, helikopter sleteo na auto-put

К.Л.С

08. 11. 2026. u 08:55 >> 08:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JUTROS oko 7.25 časova, na autoputu A3, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu, neposredno posle raskrsnice Ivanić-Grad, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnuo autobus sa srpskim oznakama, pri čemu su poginule dve osobe, saopštila je hrvatska policija.

ПРЕВРНУО СЕ СРПСКИ АУТОБУС, ИМА МРТВИХ! Тешка несрећа на А3, хеликоптер слетео на ауто-пут

Foto: Novosti

- Više osoba je povređeno i biće lečeno u bolnicama na području Zagreba. Saobraćaj je usporen, kreće se levom trakom - dodala je policija.

Sve službe hitne pomoći su na licu mesta, a stigao je i helikopter po povređene, prenose hrvatski mediji.

Saobraćaj se odvija ograničenjem brzine od 60 km/h, saopštilo je jutros Hrvatsko udruženje za drumski saobraćaj.

(Alo)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)
Poznati

0 0

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)

GLUMICA Mirka Vasiljević privukla je pažnju na društvenim mrežama kada je podelila fotografiju nastalu u liftu neposredno pred subotnji večernji izlazak u grad. Mirka se odlučila za provokativno, a ujedno izuzetno elegantno crno izdanje koje je na savršen način istaklo njenu vitku figuru.

08. 11. 2026. u 08:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRITVOR DO 30 DANA: Saslušani Pokrajinski sekretar i predsednica komisije osumnjičeni za zloupotrebu
Hapšenja i istraga

0 1

PRITVOR DO 30 DANA: Saslušani Pokrajinski sekretar i predsednica komisije osumnjičeni za zloupotrebu

REŠENjEM sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, određen je pritvor do 30 dana P.VPokrajinskom sekretaru za socijlnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, osumnjičenom za zloupotrebu službenog položaja.Ova mera izrečena mu je zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo.

07. 11. 2026. u 10:51

Politika
Tenis
Fudbal
Okupljanje somova: Usnimljen ribolovački san - Nesvakidašnji prizor zbunio naučnike (video)

Okupljanje somova: Usnimljen ribolovački san - Nesvakidašnji prizor zbunio naučnike (video)