PREVRNUO SE SRPSKI AUTOBUS, IMA MRTVIH! Teška nesreća na A3, helikopter sleteo na auto-put
JUTROS oko 7.25 časova, na autoputu A3, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu, neposredno posle raskrsnice Ivanić-Grad, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnuo autobus sa srpskim oznakama, pri čemu su poginule dve osobe, saopštila je hrvatska policija.
- Više osoba je povređeno i biće lečeno u bolnicama na području Zagreba. Saobraćaj je usporen, kreće se levom trakom - dodala je policija.
Sve službe hitne pomoći su na licu mesta, a stigao je i helikopter po povređene, prenose hrvatski mediji.
Saobraćaj se odvija ograničenjem brzine od 60 km/h, saopštilo je jutros Hrvatsko udruženje za drumski saobraćaj.
(Alo)
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