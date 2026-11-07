Politika

ZORAN ĆIRJAKOVIĆ O STUDENTSKOJ LISTI: Ne postoji bolji izbor za sve neprijatelje srpstva i za sve antisrpske agende

В.Н.

07. 11. 2026. u 07:34

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Zoran Ćirjaković, novinar i politikolog, je tokom gostovanja u emsiji na jutjub kanalu "Balkan info" komentarisao je pobedu Studentske liste.

ЗОРАН ЋИРЈАКОВИЋ О СТУДЕНТСКОЈ ЛИСТИ: Не постоји бољи избор за све непријатеље српства и за све антисрпске агенде

Foto: Tanjug TV printskrin

- Ne postoji bolji izbor za sve neprijatelje srpstva i za sve antisrpske agende, on je nezamisliv od ovoga za koji je Srbija glasala u nedelju. To apsolutno ne može da postoji. Zato kažem, najvolja stvar u vezi ovih izbora, jedina koja je po meni odlična, naravno, ja govorim samo u svoje ime je da je nemoguće da u Srbiji, ikada na vlast dođe nešto gore - rekao je Ćirkajović.

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