ZORAN ĆIRJAKOVIĆ O STUDENTSKOJ LISTI: Ne postoji bolji izbor za sve neprijatelje srpstva i za sve antisrpske agende
Zoran Ćirjaković, novinar i politikolog, je tokom gostovanja u emsiji na jutjub kanalu "Balkan info" komentarisao je pobedu Studentske liste.
- Ne postoji bolji izbor za sve neprijatelje srpstva i za sve antisrpske agende, on je nezamisliv od ovoga za koji je Srbija glasala u nedelju. To apsolutno ne može da postoji. Zato kažem, najvolja stvar u vezi ovih izbora, jedina koja je po meni odlična, naravno, ja govorim samo u svoje ime je da je nemoguće da u Srbiji, ikada na vlast dođe nešto gore - rekao je Ćirkajović.
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