ZORAN ĆIRJAKOVIĆ O STUDENTSKOJ LISTI: Ne postoji bolji izbor za sve neprijatelje srpstva i za sve antisrpske agende

Zoran Ćirjaković, novinar i politikolog, je tokom gostovanja u emsiji na jutjub kanalu "Balkan info" komentarisao je pobedu Studentske liste.

Foto: Tanjug TV printskrin

- Ne postoji bolji izbor za sve neprijatelje srpstva i za sve antisrpske agende, on je nezamisliv od ovoga za koji je Srbija glasala u nedelju. To apsolutno ne može da postoji. Zato kažem, najvolja stvar u vezi ovih izbora, jedina koja je po meni odlična, naravno, ja govorim samo u svoje ime je da je nemoguće da u Srbiji, ikada na vlast dođe nešto gore - rekao je Ćirkajović.

ZORAN ĆIRJAKOVIĆ PRAVO U METU: "Ne postoji bolji izbor za sve neprijatelje srpstva i za sve antisrpske agende, od Studentske liste!" https://t.co/m3xdtdKo2d — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 6, 2026