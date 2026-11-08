Tužilaštvo traži da se identifikuju osumnjičeni za ugrožavanje sigurnosti novinarke
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je zahtev policiji za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja od 6. novembra 2026. godine u Beogradskoj areni tokom košarkaške utakmice između klubova Partizan i Makabi, kada su lica sa tribina skandiranjem uputila pretnje novinarki i urednici B.S.
Policiji je naloženo da utvrdi sve okolnosti događaja i da identifikuje osumnjičene radi procesuiranja za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti na štetu B.S, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Prema pisanju medija, pretnje su upućene urednici Insajdera Brankici Stanković.
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