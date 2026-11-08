Politika

Tužilaštvo traži da se identifikuju osumnjičeni za ugrožavanje sigurnosti novinarke

К.Л.С

08. 11. 2026. u 10:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je zahtev policiji za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja od 6. novembra 2026. godine u Beogradskoj areni tokom košarkaške utakmice između klubova Partizan i Makabi, kada su lica sa tribina skandiranjem uputila pretnje novinarki i urednici B.S.

Тужилаштво тражи да се идентификују осумњичени за угрожавање сигурности новинарке

VJT Beograd

Policiji je naloženo da utvrdi sve okolnosti događaja i da identifikuje osumnjičene radi procesuiranja za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti na štetu B.S, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Prema pisanju medija, pretnje su upućene urednici Insajdera Brankici Stanković.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
VJT

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U ovoj evropskoj državi žene nemaju pravo glasa: Neobičan izuzetak u 21. veku

U ovoj evropskoj državi žene nemaju pravo glasa: Neobičan izuzetak u 21. veku