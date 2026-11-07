Fijasko bivšeg trenera Zvezde: Popio otkaz u Makabiju! Evo šta je razlog!
Ne ide mu od odlaska sa Marakane.
Fudbaleri Makabi Haife pretrpeli su ubedljiv poraz na svom terenu, pošto ih je deklasirala Netanja sa 4:0.
Upravo je ovaj rezultat došao glave Baraku Baharu, pa je bivši trener Crvene zvezde podneo ostavku odmah posle utakmice.
- Ovo je jako težak trenutak za mene. Pričam sa suzama u očima, ali sam svestan da je ovom timu potrebna promena. Radio sam naporno da bih podigao ekipu, nisam uspeo. Rekao sam predsedniku da podnosim ostavku. Boli me, ali ekipi je potrebno nešto novo. Borio sam se, ipak nekada morate da se predate - rekao je Bahar na konferenciji za medije po završetku meča.
Podsetimo, izraelski stručnjak ima deset osvojenih pehara u tamošnjem prvenstvu sa tri različita kluba, ali poslednji je osvojio 2023. godine, kada je bio prvak upravo sa Makabijem iz Haife.
Samo tri godine kasnije, doživeo je fijasko u klubu s kojim je igrao u finalu Liga šampiona.
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