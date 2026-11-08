Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Vojvodina - Crvena zvezda

Pažnja fudbalske javnosti biće usmerena ka Novom Sadu, gde će u okviru 15. kola Superlige Srbije snage odmeriti Vojvodina i Crvena zvezda. Domaćin će na „Karađorđu“ pokušati da zaustavi aktuelnog šampiona i napravi veliki korak u borbi za sam vrh tabele.

FOTO: FK Crvena zvezda

O važnosti ovog susreta dovoljno govori trenutni plasman dve ekipe. Crveno-beli zauzimaju vodeću poziciju, dok se Novosađani nalaze odmah iza njih, pa bi ishod međusobnog duela mogao značajno da utiče na raspored snaga pred završnicu jesenjeg dela prvenstva.

Vojvodina u ovaj meč ulazi sa jasnim motivom – pobedom bi dodatno zakomplikovala trku za prvo mesto i potvrdila ambicije u aktuelnoj sezoni. Sa druge strane, Zvezda želi da sačuva lidersku poziciju i napravi još jedan važan korak ka tituli.

Ulog je veliki za oba tima, pa se na „Karađorđu“ očekuje jedan od najzanimljivijih susreta ovog kola.

Početak utakmice zakazan je za 19 časova, a direktan prenos možete pratiti na kanalu Arena sport 1 Premium.