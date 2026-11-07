IZ MULJA IZRONIO VREDAN RELIKT: Nizak vodostaj Dunava otkrio brod iz 18. ili 19. veka (FOTO)
NIZAK vodostaj Dunava poslednjih nekoliko meseci otkrio je relikte prošlosti, među njima i veliki drveni brod u Harčaškom kanalu u Apatinu.
-Apatin je nekada bio centar brodogradnje, a Harčaški kanal je služio kao zimovnik za brodove jer je led na Dunavu bio jak i tamo su mogli da se održavaju i čuvaju za narednu sezonu. Brodovi su zimi bili parkirani u ovom kanalu, koji je bio i važno mrestilište riba - priča nam Boris Mašić, zavičajni istoričar i osnivač Crkvenog muzeja Podunavskih Švaba. - Apatinski brodovlasnici imali su u vlasništvu preko 250 velikih brodova i dereglija. Ostaci velike lađe od oko 45 metara koji su se sad pojavili su izuzetno dragoceni. Zanimljivo je da dve trećine broda uronjeno u mulj i zato je solidno sačuvan. Po konstrukciji i sačuvanim velikim kovanim klinovima radi se o brodu iz 18 ili 19 veka.
Pored fragmenta puža sa pramca broda koji se nalazi u muzeju u Somboru, nigde više nije sačuvan kompletan brod iz ovog perioda.
Nemci doneli zanat
TRADICIJU gradnje u Apatin su doneli brodotesari iz Nemačke i dodatno ga usavršili ovde. Oni su u drugoj polovini 18. veka izradili više od 200 rečnih objekata - lađa žitarica, drvarica, dereglija, ribarica, ribarskih čamaca, rečnih mlinova...
-Zato je potrebno da se uradi analiza drveta jer je moguće i da se radi o ostacima starijeg plovnog objekta a možda i Ulmske kutije. Brodovi su se nekad i namerno potapali kada je dovežen kamen zbog utvrđivanja obale - dodaje naš sagovornik. - Kako je potonuo i zašto nije izvađen je veliko pitanje. U narednom periodu obevestiću nadležene institucije, Zavod za zaštitu spomenika pre svih da utvrdi o kakvom brodu se radi i iz kog vremena je, dok Tehnički muzej u Beogradu treba da da svoje mišljenje. Važno je da se ispita i bar fragmentarno obnovi, jer sm ostataka iz Viminacijuma i Petrovaradina, kod nas nema sačuvanih drvenih brodova iz novije istorije brodogradnje.
U Kraljevini Jugoslaviji apatinsko Brodogradilište bilo je jedino preduzeće koje je proizvodilo kompletne rečne brodove. Zapošljavalo je 158 radnika i kvalifikovanih majstora, izradilo je 39 raznih brodova, 19 tegljača, 36 manjih plovnih objekata, ponos remorker ’’Apatin’’... Tradicija brodogradnje se nastavila i u SFRJ, ali, nažalost, novi vek nije dočekala.
-Zato je za istoriju brodogradnje veoma značajno i zato bi trebali da ispitamo i sačuvamo ovaj relikt - naglašava Mašić.
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