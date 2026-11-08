Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

08. 11. 2026. u 11:10

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Nedelja

15.00 Ren - Lil X (3.60)

21.00 Atletiko Madrid - Barselona X (4.20)

Ukupna kvota: 15.12

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