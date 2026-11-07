Jovanović okupio moćan tim: Najbolji strelac Lige šampiona predvodi Grčku protiv Srbije!
Heleni u Beogradu slavili golom u poslednjim sekundama.
Uoči početka tekućeg izdanja Lige nacija, postavljalo se pitanje ko će u konkurenciji Nemačke i Holandije, završiti na trećem mestu druge grupe Divizije A, Srbija ili Grčka.
Trebalo je da naredni meč, koji se igra u Volosu 16. novembra, odlučuje da li će "orlovi" ili "heleni" biti ti, međutim, selekcija Ivana Jovanovića je već sada kao drugoplasirana obezbedila mesto u prvom šeširu predstojećih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Dakle, u preostala dva meča protiv "lala" i Paunovićevog tima, Grci će se boriti za prve dve pozicije u grupi, kako bi osigurali direktan opstanak u najelitnijem rangu Lige nacija.
U međuvremenu, selektor Jovanović je objavio spisak igrača na koje računa za ove dve utakmice.
Gledajući imena, "heleni" izgledaju veoma moćno, naročito sa kvartetom povratnika, koji čine desni bek AEK - Lazaros Rota, štoper PAOK - Pantelis Hadžidijakos, kao i njegov saigrač iz solunskog kluba, levi bek Dimitris Janulis, tu je i vezista Anastasios Bakasetas iz kiparskog APOEL, koji je izostao sa prethodne dve reprezentativne akcije. Na listi debitanata je vezista Ilijas Kucupijas, koji stiže iz belgijskog Anderlehta.
SPISAK GRČKE
golmani Odiseas Vlahodimos (Sevilja), Konstantinos Colakis (Hal), Hristos Mandas (Lacio),
defanzivci Kostas Cimikas (Liverpul), Konstantinos Mavropanos (Vest Hem), Pantelis Hadžidijakos (PAOK), Dimitris Janulis (PAOK), Lazaros Rota (AEK), Panajotis Retsos (Olimpijakos), Konstantinos Kulierakis (Roma), Jorgos Vajanidis (Sporting), Manolis Salijakas (Olimpijakos),
vezisti Anastasios Bakasetas (APOEL), Dimitros Kurbelis (Asteras), Hristos Zafeiris (PAOK), Tanasis Androucos (OFI), Konstantinos Karecas (Dortmund), Nektarios Trijantis (Minesota), Ilijas Kucupijas (Anderleht),
napadači Jorgos Masuras (Neom), Vangelis Pavlidis (Benfika), Hristos Colis (Arsenal), Fotis Joanidis (Sporting), Anastasios Duvikas (Komo), Endrjus Tete (Panatinaikos), Haralambos Kostulas (Brajton), Aleksandros Kiziridis (Čorum).
Preporučujemo
Penjaroja prelomio: Partizanov igrač dobio poziv koji se ne odbija!
07. 11. 2026. u 18:55
Jezive scene u srpskom fudbalu: Igrač slavio gol, pa slomio nogu! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
07. 11. 2026. u 16:59
"To do sada nisam rekao"! Paunović otkrio šta je ključ, region na nogama!
07. 11. 2026. u 16:22
Navijači u transu: Gudurić opet oblači crveno-beli dres!
07. 11. 2026. u 15:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
Nikola Jokić ponovo je privukao pažnju izjavama pred naredni duel Denver Nagetsa, a ovog puta govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o kvalitetu NBA lige.
07. 11. 2026. u 10:34
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)