Jovanović okupio moćan tim: Najbolji strelac Lige šampiona predvodi Grčku protiv Srbije!

Heleni u Beogradu slavili golom u poslednjim sekundama.

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Uoči početka tekućeg izdanja Lige nacija, postavljalo se pitanje ko će u konkurenciji Nemačke i Holandije, završiti na trećem mestu druge grupe Divizije A, Srbija ili Grčka.

Trebalo je da naredni meč, koji se igra u Volosu 16. novembra, odlučuje da li će "orlovi" ili "heleni" biti ti, međutim, selekcija Ivana Jovanovića je već sada kao drugoplasirana obezbedila mesto u prvom šeširu predstojećih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Dakle, u preostala dva meča protiv "lala" i Paunovićevog tima, Grci će se boriti za prve dve pozicije u grupi, kako bi osigurali direktan opstanak u najelitnijem rangu Lige nacija.

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

U međuvremenu, selektor Jovanović je objavio spisak igrača na koje računa za ove dve utakmice.

Gledajući imena, "heleni" izgledaju veoma moćno, naročito sa kvartetom povratnika, koji čine desni bek AEK - Lazaros Rota, štoper PAOK - Pantelis Hadžidijakos, kao i njegov saigrač iz solunskog kluba, levi bek Dimitris Janulis, tu je i vezista Anastasios Bakasetas iz kiparskog APOEL, koji je izostao sa prethodne dve reprezentativne akcije. Na listi debitanata je vezista Ilijas Kucupijas, koji stiže iz belgijskog Anderlehta.

ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Ne treba govoriti da su najjače karike Grka napadač Koma, ubojiti Anastasios Duvikas prvi strelac Lige šampiona sa šest golova, vezista Borusije Dortmund - Konstantinos Karecas, krilo Arsenala Hristos Colis, dželat "orlova" na Marakani, kao i iskusni defanzivac Liverpula, Kostas Cimikas...

SPISAK GRČKE

golmani Odiseas Vlahodimos (Sevilja), Konstantinos Colakis (Hal), Hristos Mandas (Lacio),

defanzivci Kostas Cimikas (Liverpul), Konstantinos Mavropanos (Vest Hem), Pantelis Hadžidijakos (PAOK), Dimitris Janulis (PAOK), Lazaros Rota (AEK), Panajotis Retsos (Olimpijakos), Konstantinos Kulierakis (Roma), Jorgos Vajanidis (Sporting), Manolis Salijakas (Olimpijakos),

vezisti Anastasios Bakasetas (APOEL), Dimitros Kurbelis (Asteras), Hristos Zafeiris (PAOK), Tanasis Androucos (OFI), Konstantinos Karecas (Dortmund), Nektarios Trijantis (Minesota), Ilijas Kucupijas (Anderleht),

napadači Jorgos Masuras (Neom), Vangelis Pavlidis (Benfika), Hristos Colis (Arsenal), Fotis Joanidis (Sporting), Anastasios Duvikas (Komo), Endrjus Tete (Panatinaikos), Haralambos Kostulas (Brajton), Aleksandros Kiziridis (Čorum).

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