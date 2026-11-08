BRNABIĆ: Konstitutivna sednica Skupštine 17. novembra u 10 časova

Predsednica Narodne skupštine i v. d. predsednika Srbije Ane Brnabić obratila se se javnosti

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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić saopštila je da je danas, u nedelju, 8. novembra, sazvala prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 15. sazivu, koja će početi u utorak, 17. novembra 2026. godine, u 10 časova.

"Poštovani građani i građanke Republike Srbije, poštovani predstavnici medija, želim da obavestim javnost da sam danas, u nedelju, 8. novembra, sazvala prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 15. sazivu. Sednica će početi u utorak, 17. novembra 2026. godine, u 10 časova", rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da je Republička izborna komisija 5. novembra donela ukupan izveštaj o rezultatima izbora za narodne poslanike, a dan kasnije i rešenje o dodeli mandata, kao i izveštaj o sprovedenim izborima, koji je dostavljen Narodnoj skupštini. Time su, kako je navela, ispunjeni svi uslovi za sazivanje prve sednice novog saziva.

Brnabić je istakla da je, u skladu sa članom 101. Ustava Republike Srbije, članom 16. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 4. Poslovnika Narodne skupštine, za sednicu utvrđen dnevni red sa šest tačaka.

"To su: potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama", navela je Brnabić.

Brnabić je navela da će do izbora novog predsednika Narodne skupštine sednicom predsedavati najstariji narodni poslanik, profesor Stojan Radenović, kao i da će sednica početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika.

"Do izbora novog predsednika Narodne skupštine, sednicom će predsedavati najstariji narodni poslanik, profesor Stojan Radenović. Sednica će početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika. Konstituisanjem Narodne skupštine Republike Srbije počeće rad novog parlamentarnog saziva, 15. po redu", rekla je Brnabić.

Ona je izrazila očekivanje da će Narodna skupština i u narednom periodu biti mesto ozbiljne rasprave i odgovornog odlučivanja.

"Ja želim da verujem da će Narodna skupština i u narednom periodu biti mesto ozbiljne rasprave i odgovornog odlučivanja. Važno je da se u Narodnoj skupštini Republike Srbije o svim pitanjima razgovara otvoreno, da se različiti stavovi sučeljavaju argumentima i da pokušamo da, bez obzira na političke razlike, negujemo međusobno poštovanje i kulturu dijaloga", istakla je Brnabić.

Ona je naglasila i da je važno nastaviti uobičajenu i ustaljenu praksu direktnih prenosa sednica Narodne skupštine, kako bi građani mogli da prate rad parlamenta i svojih poslanika, ali i da bi se obezbedila transparentnost u radu.

"Posebno je važno da se nastavi uobičajena i ustaljena praksa direktnih prenosa sednica Narodne skupštine, kako bi svi naši građani bili u prilici da prate rad Skupštine i svojih poslanika i kako bi se obezbedila transparentnost u radu Skupštine i svih nas koji u tome učestvujemo, a koji predstavljamo građane Republike Srbije", poručila je Brnabić.

Brnabić je izrazila nadu da niko neće dovesti u pitanje praksu direktnih prenosa sednica Narodne skupštine, kao što se, prema njenim rečima, dogodilo tokom prethodne nedelje u Pokrajinskom parlamentu.

"Ja se iskreno nadam da ovo niko nikada neće dovesti u pitanje na način kako smo to videli tokom prethodne nedelje u Pokrajinskom parlamentu, a što može da ukaže na potpuno ukidanje osnovnih demokratskih principa u Republici Srbiji. Neverovatno je što uopšte moram na ovo da ukažem, ali to govori i koliko je nenormalno i bezobzirno to što je uradio javni medijski servis Radio-televizija Vojvodine. Nemojte to ni da pokušavate da radite sa sednicama Republičkog parlamenta", poručila je Brnabić.

Ona je svim narodnim poslanicima poželela uspešan rad u interesu građana i Srbije.

"Svim narodnim poslanicima želim uspešan rad u interesu svih naših građana i naše Srbije", zaključila je Brnabić.

Pitanja novinara

Branka Lazić iz "Informera" postavila je pitanje u vezi sa targetiranjem novinarke ove medijske kuće, Katarine Odalović, koja je pogrešno dovedena u vezu sa kriminalnim miljeom.

Brnabić je, odgovarajući na pitanje novinara, ocenila da ono ukazuje na stanje demokratije u Srbiji i tvrdila da se na društvenim mrežama godinama plasiraju laži kojima se ugrožava istina i pojedincima crtaju mete.

"Hvala vam na tom pitanju. To pitanje samo po sebi ukazuje na to u kakvom je trenutno stanju demokratija u našoj zemlji i koliko je na svaki način ugrožena svaka istina. Na društvenim mrežama se namerno, već godinama unazad, a nažalost to ne prestaje nakon 25. oktobra, već se dodatno pojačava, plasiraju monstruozne laži koje je onda zaista teško i demantovati i opovrgnuti. Te laži služe da se ljudima crta meta na čelo", rekla je Brnabić.

Ona je potom govorila o, kako je navela, pokušajima da se uspostavi nepostojeća veza između Aleksandra Vučića i Darka Šarića, organizovanih kriminalnih grupa i mafije.

"Sada se, uporedo sa metom na čelo Aleksandra Vučića, pokušava ukazati na vezu koja ne postoji između Aleksandra Vučića i Darka Šarića, organizovanih kriminalnih grupa i mafije. Aleksandar Vučić je, kao predsednik Republike Srbije, prvi koji je stavio sopstvenu glavu u torbu, kao i glavu svoje porodice, da bi se borio protiv organizovanih kriminalnih grupa i mafije i stao im na put", istakla je Brnabić.

Kao argument za svoju tvrdnju navela je da su organizovane kriminalne grupe, prema njenim rečima, otvoreno slavile poraz liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ na izborima, a među njima su, kako je dodala, bili i Radoje Zvicer i drugi.

Brnabić je nastavila da govori o, kako je navela, targetiranju Aleksandra Vučića, novinara i njihovih porodica, ocenjujući da se time podstiče destabilizacija Srbije. Posebno je osudila objave u kojima se, prema njenim rečima, iznose neistine o novinarki Informera Katarini Odalović.

"Dakle, pored toga što se Aleksandru Vučiću nastavlja crtati meta na čelo, sada se neprijatelji trude da se meta crta i novinarima, novinarkama i njihovim porodicama, samo zato što se usuđuju da rade u medijima koji se ne plaše da govore istinu. Želim najoštrije da osudim takve postupke, da kažem da je to monstruozna laž i da zamolim sve da to ne ponove. Nemojte to da radite. Svi koji prate medije u Republici Srbiji znaju ko je Katarina Odalović, da je ona novinarka Informera. Svi, apsolutno svi. Takva podmetačina služi za dalju destabilizaciju Srbije i, opet kažem, za crtanje mete na čelo", rekla je Brnabić.

Ona je kritikovala i, kako je navela, nedostatak transparentnosti u vezi sa sastankom predstavnika Studentske liste sa evropskom komesarkom Martom Kos.

"Nažalost, u trenucima kada ne možemo da čujemo ni ko se ispred Studentske liste sastao sa evropskom komesarkom Martom Kos, zato što se to drži u tajnosti, suprotno svim demokratskim pravilima i principima transparentnosti, ne možemo da čujemo ni od urednika dnevnog lista Danas otkud to da je dozvolio prostor da se u Srbiji čuje glas čoveka iz Zagreba, koji je direktni saradnik hrvatskih obaveštajnih službi, najbliži njima i zadužen za kontrolu hrvatskih obaveštajnih i bezbednosnih službi. Dozvolio je da se pod pseudonimom takav čovek obraća čitavoj Srbiji i savetuje Studentsku listu, a da je to afera u Hrvatskoj, dok ovde nemate ni pomena o tome kako je to moguće", navela je Brnabić.

Ona je ocenila da je u Srbiji, kako je rekla, postalo moguće sve, najavljujući da će se protiv takvih pojava boriti u Narodnoj skupštini.

"To je jedna od stvari protiv kojih ćemo se boriti u Narodnoj skupštini. Molim zaista sve odgovorne i poštene ljude da kažu da je to neistina i da osude takvo targetiranje Katarine Odalović, zato što su time stavili njenu porodicu u opasnost, i naravno Aleksandra Vučića", poručila je Brnabić.

Govoreći o medijima koji podržavaju Studentsku listu, Brnabić je navela da se u njima, prema njenim rečima, objavljuju monstruozni napadi na Aleksandra Vučića.

"Pogledajte na šta liče ti mediji koji podržavaju Studentsku listu i na kakav sve način monstruozno napadaju Aleksandra Vučića, od toga da treba sam da se ubije do toga da će ga ubiti i oni. I to vam je danas medijska scena te lepše, bolje i slobodne Srbije. Borićemo se protiv toga demokratskim sredstvima kako bismo zaštitili slobodnu i demokratsku Srbiju. Hvala vam", zaključila je Brnabić.