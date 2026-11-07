Politika

NESTOROVIĆ NAKON POBEDE STUDENTSKE LISTE: Krenuće napad na SPC, napad na Republiku Srpsku i autonomiju Vojvodine

В.Н.

07. 11. 2026. u 07:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOKOTR Branimir Nestorović rekao je da nakon pobede Studentske liste očekuje da će krenuti napadi na tri fronta na Srbiju.

НЕСТОРОВИЋ НАКОН ПОБЕДЕ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: Кренуће напад на СПЦ, напад на Републику Српску и аутономију Војводине

Foto: Printskrin

- Prvi front će biti protiv Srpske pravoslavne crkve, to je već krenulo. Drugi će biti protiv Republike Srpske. To je potpuno jasno. Treći front se najavljuje, to će biti Vojvodina. Znači krenuće se u autonomašenje ozbiljno. I ako pogledate ljude koji se pojavljuju sad po televiziji, to su ti - oni ljudi iz bivših vremena, znaš kad oni kažu 'bivši režim' e i oni su bili bivši režim - rekao je Nestorović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI: Bio sam klovn, ali Putin ne želi kraj rata Nada se većoj podršci demokrata i pozvao na zimski prekid vatre zbog izbora

ZELENSKI: "Bio sam klovn, ali Putin ne želi kraj rata" Nada se većoj podršci demokrata i pozvao na zimski prekid vatre zbog izbora