NESTOROVIĆ NAKON POBEDE STUDENTSKE LISTE: Krenuće napad na SPC, napad na Republiku Srpsku i autonomiju Vojvodine

BLOKADERI U TRI FRONTA KREĆU NAPAD NA SRBIJU: "Napad na SPC, napad na Republiku Srpsku i autonomija Vojvodine!" Dr Branimir Nestorović: "Prvi front će biti protiv Srpske pravoslavne crkve, to je već krenulo. Drugi će biti protiv Republike Srpske. To je potpuno jasno. Treći front se najavljuje, to će biti Vojvodina. Znači krenuće se u autonomašenje ozbiljno. I ako pogledate ljude koji se pojavljuju sad po televiziji, to su ti - oni ljudi iz bivših vremena, znaš kad oni kažu 'bivši režim' e i oni su bili bivši režim. Samo pre ovoga." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 6, 2026