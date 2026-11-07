NESTOROVIĆ NAKON POBEDE STUDENTSKE LISTE: Krenuće napad na SPC, napad na Republiku Srpsku i autonomiju Vojvodine
DOKOTR Branimir Nestorović rekao je da nakon pobede Studentske liste očekuje da će krenuti napadi na tri fronta na Srbiju.
- Prvi front će biti protiv Srpske pravoslavne crkve, to je već krenulo. Drugi će biti protiv Republike Srpske. To je potpuno jasno. Treći front se najavljuje, to će biti Vojvodina. Znači krenuće se u autonomašenje ozbiljno. I ako pogledate ljude koji se pojavljuju sad po televiziji, to su ti - oni ljudi iz bivših vremena, znaš kad oni kažu 'bivši režim' e i oni su bili bivši režim - rekao je Nestorović.
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