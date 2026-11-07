Srbin dobio rivala u prvom kolu
Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Francuza Artura Rinderkneša u prvom kolu ATP turnira u Stokholmu, odlučeno je žrebom u glavnom gradu Švedske.
Kecmanović trenutno zauzima 60. mesto na ATP listi, dok je Rinderkneš osam pozicija slabije plasiran i nalazi se na 68. mestu svetske rang-liste.
Srpski i francuski teniser do sada su odigrali četiri međusobna meča, a uspešniji je bio Rinderkneš, koji vodi sa 3:1 u pobedama.
Pobednik njihovog duela u drugom kolu sastaće se sa boljim iz meča između Danca Holgera Runea i Belgijanca Zizua Bergsa.
Na turniru u Stokholmu nastupiće i nekoliko poznatih imena svetskog tenisa, među kojima su Amerikanac Tejlor Fric, Norvežanin Kasper Rud i Italijan Lorenco Muzeti.
Kecmanović će se takmičiti i u dublu, u paru sa iskusnim Brazilcem Marselom Melom. Njihovi protivnici u prvom kolu biće Amerikanac Rajan Segerman i Nemac Hendrik Jebens.
ATP turnir u Stokholmu igra se za ukupan nagradni fond od 723.435 evra.
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