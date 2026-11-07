ĆIRJAKOVIĆ: "Ne može da nam se desi veće zlo od ove pobede tzv. Studentske liste" (VIDEO)
ZORAN Ćirjaković, novinar i politikolog, je tokom gostovanja u emisiji na jutjub kanalu "Balkan info" govorio o aktulenim dešavanjima u Srbiji.
- Jedina srećna stvar u ovom zlu koje je Srbiju zadesilo 25. oktobra, jeste da nikada više ne može da nam se desi veće zlo od ove pobede takozvane Studentske liste. Nama Srbima ni Tito nije želeo ovakvo zlo - izjavio je Ćirjaković.
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