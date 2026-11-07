ĆIRJAKOVIĆ: "Ne može da nam se desi veće zlo od ove pobede tzv. Studentske liste" (VIDEO)

KANDIDATI za narodne poslanike Studentske liste (SL) podneli su krivičnu prijavu protiv glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića zbog sumnje, kako je navedeno, na zloupotrebu službenog položaja i svesno pogodovanje okrivljenima u više predmeta, a Stefanović je povodom toga za Newsmax Balkans izjavio da očekuje da JTOK prijavu što pre uzme u rad, proveri sve navode i utvrdi istinu.