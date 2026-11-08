OTVORENA BIRALIŠTA U NOVOM PAZARU I SUBOTICI: Hiljade birača danas izlazi na glasanje

NA TERITORIJI Srbije jutros u 7 časova otvorena su sva biračka mesta na kojima se danas održavaju izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a građani će svoje pravo glasa moći da iskoriste do 20 časova.

Foto: Tanjug(Aleksandar Orlić

Izbori se održavaju na ukupno 949 biračkih mesta, a u Poseban birački spisak upisano je 481.785 građana. Proglašene su 52 izborne liste, a biraju se članovi 23 nacionalna saveta.

Na teritoriji Novog Pazara otvoreno je 67 biračkih mesta, na kojima pravo glasa ima 63.529 građana. Za izbor novog saziva Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV), kao najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji, upisano je 62.937 birača.

Za mesta u novom sazivu BNV-a nadmeću se četiri izborne liste: "Sandžačka demokratska partija – Elmir Habibović", "Čuvari Sandžaka", "Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje Bošnjaka" i "Ujedinjeni Bošnjaci – Samir Tandir".

Foto: Tanjug(Aleksandar Orlić

Na nivou Srbije, pravo glasa na izborima za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine ima 114.777 građana.

U Subotici su otvorena 63 biračka mesta, a u Poseban birački spisak upisano je 40.907 birača, pripadnika 23 nacionalne manjine. Najbrojniji su pripadnici mađarske nacionalne zajednice, sa 23.910 upisanih birača, zatim hrvatske sa 9.054, bunjevačke sa 5.258 i romske sa 1.079 birača.

Za izbor Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, koji ima 19 članova, proglašene su tri liste. Za Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, koji broji 35 članova, nadmeću se dve liste, dok su za Hrvatsko nacionalno veće, sa 23 člana, proglašene tri izborne liste.

Foto: Tanjug(Aleksandar Orlić

Članovi 21 nacionalnog saveta biraju se neposredno, dok će pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike birati putem elektorskih skupština, koje će biti održane u zgradi Narodne skupštine.

(Tanjug)

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