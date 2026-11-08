BRNABIĆ: Konstitutivna sednica Skupštine mnogo pre ustavnog roka

V. D. predsednika Srbije Ana Brnabić poručila je da će konstitutivna sednica Narodne skrupštine biti održana znatno pre isteka roka predviđenog Ustavom.

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Brnabić je u objavi na društvenoj mreži X navela da javnost treba da prati zvanična obaveštenja nadležnih državnih organa.

"Što se skupštine tiče, samo pratite obaveštenja nadležnih državnih organa. I biće mnogo pre ustavnog roka", napisala je Brnabić.

Podsetimo, Republička izborna komisija 5. novembra uveče objavila je končane rezultate vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani 25. oktobra i usvojila ukupne rezultate čime su počeli da teku zakonski rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine, a to je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata.