BRNABIĆ: Konstitutivna sednica Skupštine mnogo pre ustavnog roka
V. D. predsednika Srbije Ana Brnabić poručila je da će konstitutivna sednica Narodne skrupštine biti održana znatno pre isteka roka predviđenog Ustavom.
Brnabić je u objavi na društvenoj mreži X navela da javnost treba da prati zvanična obaveštenja nadležnih državnih organa.
"Što se skupštine tiče, samo pratite obaveštenja nadležnih državnih organa. I biće mnogo pre ustavnog roka", napisala je Brnabić.
Podsetimo, Republička izborna komisija 5. novembra uveče objavila je končane rezultate vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani 25. oktobra i usvojila ukupne rezultate čime su počeli da teku zakonski rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine, a to je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata.
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