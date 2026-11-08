Nekadašnji velikan je u ozbiljnoj krizi

Karareze dočekuje Sampdoriju u važnom duelu ekipa koje se bore za opstanak u Seriji B.

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Domaćin zauzima 16. mesto sa deset bodova iz isto toliko utakmica, dok su gosti pretposlednji, 19. na tabeli, sa samo osam bodova.

Karareze igra promenljivo, ali je u poslednjih pet prvenstvenih mečeva uspeo da zabeleži tri pobede, uz dva poraza. Najveći problem predstavlja skromna efikasnost, pošto je postigao samo devet golova, dok je primio 13. Ipak, pred svojim navijačima pokazuje dovoljno čvrstine da može da računa na osvajanje važnih bodova.

Sampdorija se nalazi u ozbiljnoj krizi. Nekadašnji italijanski šampion u poslednjih pet utakmica ima samo jednu pobedu, uz remi i tri poraza. Posebno zabrinjava odbrana, koja je u deset kola primila čak 18 golova, gotovo dva po utakmici. Ni napad sa deset pogodaka nije dovoljno efikasan da nadoknadi brojne propuste u defanzivi.

Karareze ima priliku da iskoristi lošu formu i slabe rezultate Sampdorije na gostovanjima. Iako ni domaćin ne blista ove sezone, trenutni odnos snaga daje mu prednost u borbi za dragocene bodove.

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