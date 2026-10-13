TRESE SE BEOGRAD! Željko Obradović udario na Partizan, a ova kvota u kladionicama je poklon
Košarkaška Evropa u utorak uveče gleda ka prestonici Srbije. U okviru pete runde elitnog takmičenja, KK Partizan pred svojim krcatim tribinama dočekuje moćni Panatinaikos.
Pored same borbe na parketu za vrh tabele, ovaj meč ima i ogromnu sentimentalnu vrednost jer obeležava prvi takmičarski povratak Željka Obradovića u Arenu pred navijače crno-belih od njegovog preuzimanja grčkog velikana.
Ekipa pod vođstvom španskog stručnjaka Đoana Penjaroje otvorila je sezonu sjajnim nizom, ali je pre nekoliko dana pretrpela prvi neugodan šamar u Madridu, gde je Real slavio ubedljivim rezultatom.
Partizan trenutno zauzima petu poziciju sa skorom od tri pobede i jednog poraza. Za povratak na pobednički kolosek biće im potrebna savršena partija, a ključevi igre ponovo su u rukama Karlika Džonsa, koji u proseku beleži 20 poena i 5 asistencija po meču.
Domaći teren i fanatična podrška sa tribina biće najveći adut Beograđana. Klub je saopštio da su preostale dnevne ulaznice planule u rekordno brzom roku, što garantuje uobičajeni „pakao” za gostujuće košarkaše.
S druge strane, Panatinaikos izgleda zastrašujuće na početku nove kampanje. Aktuelni šampion Evrope jedini je, uz Valensiju, zadržao maksimalan učinak i sa skorom 4-0 se nalazi na čelu tabele. Ekipa Željka Obradovića igra izuzetno sigurno, a za vikend su u domaćem prvenstvu rutinski savladali Promiteas (84:59).
Dodatna loš vest za crno-bele jeste to što se u rotaciju gostiju, nakon lakše povrede, u potpunosti vraća krilni košarkaš Huančo Ernangomes, čime će Atinjani imati još dužu klupu i veću čvrstinu pod košem. Pored Obradovića, posebne ovacije beogradske publike očekuju se za Matijasa Lesora i Isaka Bongu, bivše ljubimce „Grobara” koji sada nose zeleni dres.
Panatinaikos možda jeste u seriji od 4-0 i važi za blagog favorita, ali Beogradska arena ima posebnu težinu u ovim utakmicama. Crno-beli imaju ogroman motiv da pred svojim navijačima poprave utisak nakon teškog poraza u Madridu. Penjarojin tim ima dubinu i energiju da parira Grcima u većem delu meča. Očekuje se utakmica na jednu loptu, gde hendikep od +3.5 poena na domaćina pruža odličan izbor.
NAŠ TIP: 1 (3.00)
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