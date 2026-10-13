3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas pet utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ tiket za utorak
15.00 Čadca - Tatran Prešov UG 3+ (1,45)
20.45 Klajdbank - Dambarton UG 3+ (1,38)
20.45 Tri bridžis - Luis UG 3+ (1,55)
20.45 Ist Kilbrajd - Kelti harts UG 3+ (1,24)
Ukupna kvota: 6,15
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
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