Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

О.М.

13. 10. 2026. u 10:41

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas pet utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ tiket za utorak

15.00 Čadca - Tatran Prešov UG 3+ (1,45)

19.00 Sarbriken - Duizburg UG 3+ (1,60)
20.45 Klajdbank - Dambarton UG 3+ (1,38)
20.45 Tri bridžis - Luis UG 3+ (1,55)
20.45 Ist Kilbrajd - Kelti harts UG 3+ (1,24)

 Ukupna kvota: 6,15

 

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