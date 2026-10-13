Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

О.М.

13. 10. 2026. u 10:33

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Tanjug/AP Photo/Ana Brigida

Utorak

18.45 Lens - Sporting GG (1,51)

19.00 Peetroxet - Vadi Degla GG (1,95)
20.00 Reding - Čelsi U21 GG (1,43)

Ukupna kvota: 4,21

 

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