BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili tri para koje vredi pokušati.
Utorak
16.00 Juventus U23 - Lumecane X (3,40)
18.45 ASO Šlef - MC Alžer X (2,95)
Kvota: 31,59
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