Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

O. M.

13. 10. 2026. u 10:49

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БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

16.00 Juventus U23 - Lumecane X (3,40)

18.00 Al Seb - Al Husein Irbid X (3,15)
18.45 ASO Šlef - MC Alžer X (2,95)

Kvota: 31,59

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