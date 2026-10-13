TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

О. М.

13. 10. 2026. u 11:03

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ZA danas smo vam spremili zanimljive predloge.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

AP Photo/Maja Smiejkowska

 

 

Tiket ostalih sportova

13.10 Hurkač - Davidovič-Fokina +20,5 (1,30)

20.00 ASVEL - Zvezda +163,5 (1,62)
20.30 Partizan - Panatinaikos 1 (3,15)
Ukupna kvota: 6,63

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