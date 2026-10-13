TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA

Utorak

18.45 Lens - Sporting GG (1,51)



Oba tima imaju jake napade, ali istovermeno retko uspevaju da sačuvaju svoju mrežu tako da je GG pravi tip za njihov susret.

18.45 Sabah - Slavija 1X (1,76)

Najnezahvaliniji meč dana za klađenje. Češka ekipa je u odličnoj formi sa četoiri vezane pobede, ali daleki put i njihovi očajni rezultati u ligi šampiona sugerišu da ovde neće biti dvojke.

21.00 Lajpcig - PSV 1 (1,63)



Lajpcig je nezaustavljiv kod kuće. TRačunajući i drugi deo prošle sezone i nekoliko prijateljskih utakmica vezali su deset pobede, dok na poslednjih pet nisu primili ni gol, a postigli su 19. Na tri meča u bundesligi tri pobede i gol-razlika 14:0!

21.00 Atletiko M. - M. junajted 1X&GG (1,83)

Atletiko će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena i nastavi seriju dobrih rezultata, dok Junajtedu ostaje težak zadatak da prekine negativan niz i pokaže da može da se nosi sa jednim od najopasnijih evropskih protivnika.

21.00 Viljareal - Napoli X2 (1,70)



Slično kao i prethodni par, s tim što je ovde domaćin "u kanalu" kada je reč o Ligi šampiona. "Žuta podmornica" je deset utakmica bez pobede u elitnom takmičenju.

21.00 Galatasaraj - Barselona 2&3+ (1,46)

Ovo je naš TIP dana (LINK)

21.00 Inter - Briž 1 (1,25)

21.00 Viking - Bajern M. 2-2 (1,40)

Bajern je sposoban da od samog početka nametne svoj ritam i stekne prednost na poluvremenu u gostima. Konstantna forma i dobra organizacija u odbrani ukazuju na to da bi nemački tim trebalo i da sačuva stečenu prednost do kraja utakmice.

21.00 Arsenal - Lil 1 (1,22)

Ukupna kvota: 42,00