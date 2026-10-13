TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA
SPREMILI smo vam tiket napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog utorka
Utorak
18.45 Lens - Sporting GG (1,51)
18.45 Sabah - Slavija 1X (1,76)
Najnezahvaliniji meč dana za klađenje. Češka ekipa je u odličnoj formi sa četoiri vezane pobede, ali daleki put i njihovi očajni rezultati u ligi šampiona sugerišu da ovde neće biti dvojke.
21.00 Lajpcig - PSV 1 (1,63)
21.00 Atletiko M. - M. junajted 1X&GG (1,83)
Atletiko će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena i nastavi seriju dobrih rezultata, dok Junajtedu ostaje težak zadatak da prekine negativan niz i pokaže da može da se nosi sa jednim od najopasnijih evropskih protivnika.
21.00 Viljareal - Napoli X2 (1,70)
21.00 Galatasaraj - Barselona 2&3+ (1,46)
Ovo je naš TIP dana (LINK)
21.00 Inter - Briž 1 (1,25)
21.00 Viking - Bajern M. 2-2 (1,40)
Bajern je sposoban da od samog početka nametne svoj ritam i stekne prednost na poluvremenu u gostima. Konstantna forma i dobra organizacija u odbrani ukazuju na to da bi nemački tim trebalo i da sačuva stečenu prednost do kraja utakmice.
21.00 Arsenal - Lil 1 (1,22)
Ukupna kvota: 42,00
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