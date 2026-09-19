KRVAVA NOĆ NA KIM: Izbodene dve osobe na trgu - Policija odmah reagovala

U PETAK uveče došlo je do tuče na Trgu "Mehe Uka" u južnom delu Kosovske Mitrovice, piše Gazeta Express.

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U petak uveče došlo je do tuče na Trgu "Mehe Uka" u južnom delu Kosovske Mitrovice, piše Gazeta Express.

Dve punoletne osobe zadobile su povrede u ovom obračunu, i prevezene su u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Portparol tzv. Kosovske policije za region južne Mitrovice Avni Zahiti izjavio je za Gazeta Express da je prijava primljena oko 21.44.

Prema prvim informacijama, povrede su zadobijene oštrim predmetom.

Policija je identifikovala i uhapsila jednu osumnjičenu osobu.

Istraga je u toku.

(Gazeta Express)