Društvo

SPREMITE SE ZA NAGLU PROMENU VREMENA: Evo šta nas očekuje u narednih par dana

V.N.

19. 09. 2026. u 07:10

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DANAS promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА НАГЛУ ПРОМЕНУ ВРЕМЕНА: Ево шта нас очекује у наредних пар дана

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 26 do 32 °S.

 

U NEDELjU TOPLO, OD PONEDELjKA OSETNIJI PAD TEMPERATURE

U nedelju (20.09.) ujutro ponegde magla ili niska oblačnost. U toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano, a posle podne na jugozapadu i jugu Srbije i sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 26 do 31 °S.

Sledeće sedmice se zadržava promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i uglavnom suvo, ali osetno hladnije vreme (kiša će biti retka i izolovana pojava), a u ponedeljak i utorak će duvati umeren i jak severozapadni vetar.

Foto: Printskrin

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