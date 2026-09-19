SPREMITE SE ZA NAGLU PROMENU VREMENA: Evo šta nas očekuje u narednih par dana

DANAS promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima.

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 26 do 32 °S.



U NEDELjU TOPLO, OD PONEDELjKA OSETNIJI PAD TEMPERATURE

U nedelju (20.09.) ujutro ponegde magla ili niska oblačnost. U toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano, a posle podne na jugozapadu i jugu Srbije i sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 26 do 31 °S.



Sledeće sedmice se zadržava promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i uglavnom suvo, ali osetno hladnije vreme (kiša će biti retka i izolovana pojava), a u ponedeljak i utorak će duvati umeren i jak severozapadni vetar. Foto: Printskrin