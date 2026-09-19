Politika

TAČNO U 12 ČASOVA: Predsednik Vučić posetiće etno selo Moravski konaci

V.N.

19. 09. 2026. u 07:18

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PREDSEDNIK Vučić, posetiće u 12 časova etno selo „Moravski konaci“, u Velikoj Plani.

ТАЧНО У 12 ЧАСОВА: Председник Вучић посетиће етно село Моравски конаци

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Tom prilikom predsednik će razgovarati sa meštanima.

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ARKTIČKI FIJASKO MARINACA: Nove čizame se raspadale na ledu, vojnici morali da kupuju norvešku obuću - „Made in USA“ pao na ispitu hladnoće
Svet

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ARKTIČKI FIJASKO MARINACA: Nove čizame se raspadale na ledu, vojnici morali da kupuju norvešku obuću - „Made in USA“ pao na ispitu hladnoće

TREBALO je to da bude demonstracija sposobnosti američkih marinaca da deluju u nekim od najtežih uslova na svetu. Umesto toga, tokom priprema za veliku NATO vežbu u Norveškoj pojavila se neočekivana prepreka - američkim vojnicima počele su da se raspadaju gotovo potpuno nove čizme. Problemi su se pojavili nakon samo nekoliko dana provedenih na snegu i ledu. Na koži su nastajale rupe, đonovi su se odvajali, a u obuću je ulazila ledena voda. Kod nekih vojnika delovi pete pritiskali su tetive, dok su se na drugim čizmama brzo trošile unutrašnje obloge ili popuštale ušice za pertle.

18. 09. 2026. u 15:27

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