OFK Beograd se vraća kući: "Romantičari" prvi put ove sezone igraju na Karaburmi
KONAČNO dobra več za navijače OFK Beograda. Prvi put ove sezone će "romantičari" igrati na Karaburmi.
Od početka sezone, "romantičari" su četiri puta bili domaćini, ali svaki meč su odigrali van svoje kuće.
- Beograd, ulice kojima smo prošli hiljadu puta, detalji koji pamte naše boje. Mesto gde je sve počelo. Čekali smo, ali neke stvari uvek pronađu put na isti teren, pred iste tribine, pod ista svetla. Romantika se vraća na Karaburmu, ponovo smo tamo gde pripadamo. Ponovo smo kod kuće - naveo je beogradski klub na društvenim mrežama.
Razlog zbog kog OFK Beograd od početka sezone nije igrao na svom terenu je taj što se renovirao teren.
Utakmica 10. kola Superlige Srbije između "romantičara" i Radničkog igraće se u subotu od 19 časova.
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