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DAMIR MIRVIĆ: Fudbaleri lidera kao osice

Ж. Урошевић

18. 09. 2026. u 10:20

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* Bivši fudbaler Genta, tipuje Belgiju 1

ДАМИР МИРВИЋ: Фудбалери лидера као осице

Peter De Voecht / PsnewZ / Profimedia

MOJ TIP

petak, 

GENT - STANDARD 1

subota, 

Oud Heverle - Luvije GG

Šarlroa - Serkl Briž 1

Anderleht - Varegem 1

Lomel - Mehelen 3+

nedelja, 

ANTVERPEN - ST. ŽILOAZ 2&3+

St. Truden - Vesterlo 3+

Briž - Genk 1

Kortrijk - Beveren 0-3

Treneru Genta često uspeva da iz svog prosečnog tima izvuče maksimum. To što najbolje zna da radi, Rik de Mil će sprovesti u delo i na meču sa Standardom.

Igrači Sent Žiloaza su kao osice. Neumorni su, svih 90. minuta napadaju protivnika. Poatigli su čak 19 golova na šest dosadašnjih mečeva prvenstva, impozantan učinak koji u derbiju kola sa Antverpenom lider prvenstva ne bi smeo da pokvari.

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