DAMIR MIRVIĆ: Fudbaleri lidera kao osice
* Bivši fudbaler Genta, tipuje Belgiju 1
MOJ TIP
petak,
GENT - STANDARD 1
subota,
Oud Heverle - Luvije GG
Šarlroa - Serkl Briž 1
Anderleht - Varegem 1
Lomel - Mehelen 3+
nedelja,
ANTVERPEN - ST. ŽILOAZ 2&3+
St. Truden - Vesterlo 3+
Briž - Genk 1
Kortrijk - Beveren 0-3
Treneru Genta često uspeva da iz svog prosečnog tima izvuče maksimum. To što najbolje zna da radi, Rik de Mil će sprovesti u delo i na meču sa Standardom.
Igrači Sent Žiloaza su kao osice. Neumorni su, svih 90. minuta napadaju protivnika. Poatigli su čak 19 golova na šest dosadašnjih mečeva prvenstva, impozantan učinak koji u derbiju kola sa Antverpenom lider prvenstva ne bi smeo da pokvari.
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