I KOKTEL PROŠAO! Evo današnjih predloga iz različitih sportova
ZA danas smo vam spremili tipove iz tenisa, rukometa i fudbala.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
17.30 H. Rune - I. Radulov 1 (1.30)
18.00 Ferencvaroš - Vesprem ukupno golova -68.5 (1.65)
19.00 Budućnost - OFK Petrovac 2+ (1.48)
Kvota: 3.17
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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