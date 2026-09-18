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I KOKTEL PROŠAO! Evo današnjih predloga iz različitih sportova

Немања Пејчић

18. 09. 2026. u 09:54

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ZA danas smo vam spremili tipove iz tenisa, rukometa i fudbala.

И КОКТЕЛ ПРОШАО! Ево данашњих предлога из различитих спортова

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena, File

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

17.30 H. Rune - I. Radulov 1 (1.30)

18.00 Ferencvaroš - Vesprem ukupno golova -68.5 (1.65)

19.00 Budućnost - OFK Petrovac 2+ (1.48)

Kvota: 3.17

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