Istorija je ispisana! Hari Kejn uradio nešto neverovatno u nemačkom fudbalu
HARI Kejn nastavio je da ispisuje istoriju Bundeslige. Napadač je postigao dva pogotka u pobedi nad Union Berlinom rezultatom 7:0, i tako se
Englez je postao fudbaler koji je najbrže u istoriji nemačkog prvenstva stigao do 100 pogodaka.
Kejn je jubilarni gol postigao u 39. minutu, kada je realizovao penal i na svom 98. bundesligaškom nastupu stigao do magične brojke. Time je srušio rekord koji je još od 1977. godine držao Dieter Miler. Legendarni napadač Kelna do 100 golova stigao je posle 129 utakmica.
Napadač je tako do istog učinka došao čak 31 meč ranije. Kejn se, međutim, nije zaustavio na jubileju. U 54. minutu iskoristio je centaršut Majkla Olisea i glavom postigao još jedan pogodak, čime je svoj učinak u Bundesligi podigao na 101 gol.
- Veoma sam ponosan što sam postigao 100 golova u Bundesligi. Nisam ovde toliko dugo, a uživao sam u svakom trenutku. Saigrači mi stvaraju mnogo prilika i danas nije bilo drugačije. Želim da zahvalim ekipi, klubu, treneru i stručnom štabu, kao i svima koji su mi pomogli da ostvarim ovaj podvig - rekao je Kejn posle utakmice.
Kejnov učinak od dolaska u Minhen 2023. godine posebno dobija na težini kada se pogleda njegova efikasnost. U Bundesligi je do sada postizao gol u proseku na svakih 78,5 minuta, što ga stavlja među najefikasnije strelce u istoriji takmičenja.
Engleski reprezentativac nastavlja da ruši rekorde i u dresu Bajerna. Posle duela sa Union Berlinom ima ukupno 156 pogodaka na 156 utakmica u svim takmičenjima za minhenski klub. Istorijska noć pripala je Bajernu, koji je do vrha napunio mrežu gostiju.
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