PRVI PUT „SAM SVOJ MAJSTOR“: Predsednik Vučić za volanom, kao narodni tribun, uz Tomu Zdravkovića započeo dan
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram profilu snimak iz vožnje, otkrivši da je jutro započeo u nesvakidašnjoj ulozi. Vozeći se uz pesmu Tome Zdravkovića, Vučić je poručio da se ovog puta našao u dvostrukoj ulozi — kao šofer i narodni tribun istovremeno.
- Danas, prvi put „sam svoj majstor“, u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je, a na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića… - rekao je predsednik Vučić.
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