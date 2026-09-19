Politika

PRVI PUT „SAM SVOJ MAJSTOR“: Predsednik Vučić za volanom, kao narodni tribun, uz Tomu Zdravkovića započeo dan

V.N.

19. 09. 2026. u 09:13

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram profilu snimak iz vožnje, otkrivši da je jutro započeo u nesvakidašnjoj ulozi. Vozeći se uz pesmu Tome Zdravkovića, Vučić je poručio da se ovog puta našao u dvostrukoj ulozi — kao šofer i narodni tribun istovremeno.

ПРВИ ПУТ „САМ СВОЈ МАЈСТОР“: Председник Вучић за воланом, као народни трибун, уз Тому Здравковића започео дан

Foto: Printskrin

 - Danas, prvi put „sam svoj majstor“, u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je, a na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića… - rekao je predsednik Vučić.

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