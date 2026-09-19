PROSTITUTKE I PORNO-INDUSTRIJA PUNIĆE KASU KIJEVA? Od početka rata u Ukrajini enormno povećani vojni troškovi
RAT u Ukrajini je sve skuplji, pa se dnevno za vojne potrebe troši čak 190 miliona dolara.
Kad se zna da joj je privreda razorena, jasno je da Ukrajina sama ne može iz budžeta da potpuno pokrije vojne obaveze, pa je predsednik Vladimir Zelenski prisiljen da luta po svetu i prosjači, uveravajući zapadne političare da njegova vojska zapravo štiti Evropu. U Kijevu se sve više govori i piše da će se legalizovati prostitucija i porno-industrija kako bi se punila državna kasa.
Rukovodilac Komiteta za budžet ukrajinskog parlamenta Roksolana Pidlasa objašnjava da su iz godine u godinu rasli vojni troškovi, a privreda sve manje može da plaća svoje obaveze prema državi. Ove godine su bili porasli troškovi za vojsku da čak i ono što je Vlada planirala da izdvoji za armiju neće moći.
Merc ostao najuporniji
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc, pokazao se kao najuporniji u podršci Ukrajine. Uprkos problema koje ima u svojoj zemlji, on je obećao da će i dalje pomagati. Koliko dugo, zavisiće od toga da li će rasti opoziciji popularnost. Ako zapreti opasnost da izgubi kancelarsku fotelju, moraće da prestane da puni ukrajinsku rupu bez dna. Merc je jedan od evropskih političara koji plaši svoj narod "opasnošću od Rusije" i zato po njemu treba finansirati Ukrajinu da zaustavi ruske ambicije. Opozicija u Nemačkoj je, međutim, svesna da Rusija ne namerava da napada Nemačku kao ni druge evropske zemlje.
Poređenja radi 2024, dnevni vojni troškovi, bili su 140 miliona dolara, a za dve godine, porasli su za 50 miliona. U Kijevu kažu da je rastao broj vojnika, a najveća stavka poskupljenja su, zapravo, municija i vojna tehnika.
Poslanica ukrajinskog parlamenta Olga Vasiljevska Smagljuk ističe da u budžetu nema para. Zato je vlada srezala troškove, osim vojnih i socijalnih. Prisiljena je da tera parlament da donosi nepopularne zakone, kao, na primer, da se uvede carina na pošiljke skuplje od 150 evra. To su uglavnom kupovine mladih ljudi i ne donosi mnogo novca, ali MMF na tome insistira.
Poslanik u ukrajinskom parlamentu Bogdan Kicak je otkrio "tajnu" da vladi manjka 22 milijarde dolara za isplatu plata vojnicima. Poslanik Jurij Bojko, razočarano kaže da zapadni partneri ne ispunjavaju obećanja pa Ukrajinci nikako da zatvore rupu u budžetu. Situacija je pogoršana blokadom ukrajinskih crnomorskih luka, stopiran je eksport žita i metala.
Predsednik Vlade Sergej Korecki i Zelenski apeluju na parlamentarce da usvoje nepopopularne zakone, jer ako to ne učine MMF i Svetska banka neće dati kredite spasa. Kad je pre neki dan Zelenski tražio od EU 27 milijardi da zatvori budžetsku rupu, odgovorili su mu pismeno da mora da donese niz zakona, koje je trebalo da usvoji odavno.
Nije tajna da su se mnogi u zapadnoj Evropi ohladili kad su videli koliko su se korupcija i lopovluk raširili u Ukrajini. Četiri državna tužioca koje je imenovao baš Zelenski, pobegla su u inostranstvo da ne završe u zatvoru.
Tužbe
DESET poslanika ukrajinskog parlamenta, optuženo je za korupciju, a isto se najavljuje za još 35. Do sada je ukupno optuženo 84 sadašnjih i bivših poslanika Vrhovne rade. Korupcija je veliko zlo Ukrajine i Zelenski više ne može da se pravda da je ta bolest zahvatila ceo svet. Američki novinari su izračunali da je u vojnoj sferi pokradeno oko 1,2 milijarde dolara. Eksperti kažu da se ta suma odnosi samo na 2024. godinu.
Ukrajina za 2027, od zapadnih partnera traži 52,6 milijardi dolara. Planiran je deficit budžeta od 37,3 milijarde, ali su u Vrhovnoj radi priznali da oni ne mogu to da ispune, jer je privreda potonula, pa moraju da zatraže veću pomoć međunarodnih finansijskih institucija.
Istovremeno je iz Francuske stigla u Kijev neprijatna vest da ne mogu obilato da pomažu Ukrajinu, jer su i sami u finansijskim problemima. U takoj situaciji Marin le Pen je kategorično protiv da se nastavi finansiranje rata u Ukrajini.
"Ako ne mogu da povećavaju penzije, onda je nelogično da šalju novac Kijevu", veli ona.
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