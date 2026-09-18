Branimir Nestorović završio u bolnici!
POKRET "Mi, snaga naroda" saopštio je večeras da je predsednik tog pokreta Branimir Nestorović zadržan u bolnici.
Kako je saopšteno, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.
Kako se navodi u saopštenju Informativne službe Pokreta, Nestorović je juče svojevoljno otišao na redovni lekarski pregled.
“Nakon detaljnih pregleda, eminentni stručnjaci sa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije odlučili su da profesora Nestorovića zadrže u bolnici radi dodatnog praćenja i sprovođenja terapije, kako bi se obezbedio njegov potpun i brz oporavak. Sa velikim olakšanjem i radošću vas obaveštavamo da je profesorovo zdravstveno stanje stabilno”, navodi se u saopštenju.
Iz pokreta Mi snaga naroda su rekli i da očekuju Nestorovićev povratak za nekoliko dana, kada nastavljaju “zajedničku borbu protiv svih zlonamernih, dosledno poštujući sve njegove odluke sa važeće Skupštine Pokreta na kojoj je doneta odluka o raščlanjivanju pet pučista, sada već bivših članova predsedništva”.
Nije ga bilo nedelju dana, pojavio se, pa ih sve smenio
Predstavnici poslaničke grupe "Mi, snaga naroda" saopštili su 14. septembra da "niko iz stranke ne može nigde da nađe" Branimira Nestorovića, predsednika pokreta.
Dan kasnije, Branimir Nestorović, predsednik "Mi, snaga naroda", pojavio se na vanrednoj sednici skupštine tog pokreta i smenio članove predsedništva koji su se žalili da je nestao i da im se ne javlja već nedelju dana. Borislav Antonijević, član predsedništva tog pokreta tvrdi da je Nestorović prekršio statut stranke.
(Informer)
Preporučujemo
TAČNO U 12 ČASOVA: Predsednik Vučić posetiće sutra etno selo Moravski konaci
18. 09. 2026. u 18:23
ŠEŠELj BIO U PRAVU: Lider radikala raskrinkao blokadersku listu još u maju
18. 09. 2026. u 18:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09
Komentari (0)