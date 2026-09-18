Branimir Nestorović završio u bolnici!

POKRET "Mi, snaga naroda" saopštio je večeras da je predsednik tog pokreta Branimir Nestorović zadržan u bolnici.

Pokret MI SNAGA NARODA/jutjub

Kako je saopšteno, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Kako se navodi u saopštenju Informativne službe Pokreta, Nestorović je juče svojevoljno otišao na redovni lekarski pregled.

“Nakon detaljnih pregleda, eminentni stručnjaci sa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije odlučili su da profesora Nestorovića zadrže u bolnici radi dodatnog praćenja i sprovođenja terapije, kako bi se obezbedio njegov potpun i brz oporavak. Sa velikim olakšanjem i radošću vas obaveštavamo da je profesorovo zdravstveno stanje stabilno”, navodi se u saopštenju.

Iz pokreta Mi snaga naroda su rekli i da očekuju Nestorovićev povratak za nekoliko dana, kada nastavljaju “zajedničku borbu protiv svih zlonamernih, dosledno poštujući sve njegove odluke sa važeće Skupštine Pokreta na kojoj je doneta odluka o raščlanjivanju pet pučista, sada već bivših članova predsedništva”.

Nije ga bilo nedelju dana, pojavio se, pa ih sve smenio

Predstavnici poslaničke grupe "Mi, snaga naroda" saopštili su 14. septembra da "niko iz stranke ne može nigde da nađe" Branimira Nestorovića, predsednika pokreta.

Dan kasnije, Branimir Nestorović, predsednik "Mi, snaga naroda", pojavio se na vanrednoj sednici skupštine tog pokreta i smenio članove predsedništva koji su se žalili da je nestao i da im se ne javlja već nedelju dana. Borislav Antonijević, član predsedništva tog pokreta tvrdi da je Nestorović prekršio statut stranke.

(Informer)