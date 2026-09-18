Fudbal

Posle gotovo 700 minuta: Prekinut neverovatan post, Čelsi demoliran na Komjunitiju!

Новости онлине/С.С.

18. 09. 2026. u 23:02

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Fudbaleri Čelsija poraženi su rezultatom 3:0 na gostovanju Brentfordu u prvoj utakmici petog kola Premijer lige.

После готово 700 минута: Прекинут невероватан пост, Челси демолиран на Комјунитију!

AP Photo/Dave Shopland

Golove su postigli Antoni u 61, Igor Tijago u 83. i Fabio Karvaljo u 90+4. minutu.

Drugi strelac prošle sezone Premijer lige, Tjago je u 83. minutu prekinuo dug post koji je trajao gotovo 700 minuta bez datog gola.

AP Photo/Dave Shopland

Brentford je sada treći sa devet bodova, dok je Čelsi sedmi sa isto toliko bodova.

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Svet

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ARKTIČKI FIJASKO MARINACA: Nove čizame se raspadale na ledu, vojnici morali da kupuju norvešku obuću - „Made in USA“ pao na ispitu hladnoće

TREBALO je to da bude demonstracija sposobnosti američkih marinaca da deluju u nekim od najtežih uslova na svetu. Umesto toga, tokom priprema za veliku NATO vežbu u Norveškoj pojavila se neočekivana prepreka - američkim vojnicima počele su da se raspadaju gotovo potpuno nove čizme. Problemi su se pojavili nakon samo nekoliko dana provedenih na snegu i ledu. Na koži su nastajale rupe, đonovi su se odvajali, a u obuću je ulazila ledena voda. Kod nekih vojnika delovi pete pritiskali su tetive, dok su se na drugim čizmama brzo trošile unutrašnje obloge ili popuštale ušice za pertle.

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