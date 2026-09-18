Posle gotovo 700 minuta: Prekinut neverovatan post, Čelsi demoliran na Komjunitiju!
Fudbaleri Čelsija poraženi su rezultatom 3:0 na gostovanju Brentfordu u prvoj utakmici petog kola Premijer lige.
Golove su postigli Antoni u 61, Igor Tijago u 83. i Fabio Karvaljo u 90+4. minutu.
Drugi strelac prošle sezone Premijer lige, Tjago je u 83. minutu prekinuo dug post koji je trajao gotovo 700 minuta bez datog gola.
Brentford je sada treći sa devet bodova, dok je Čelsi sedmi sa isto toliko bodova.
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