Fudbal

"Ovaj razmaženi dečak..." Nemački klub žestoko isprozivao Lamina Jamala

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 09. 2026. u 07:27

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Union Berlin poražen je od Bajerna u Bundesligi, a na kraju kolateralna šteta bio je Lamin Jamal kome su poručili da prestane da nervira fudbalere iz Minhena.

Овај размажени дечак... Немачки клуб жестоко испрозивао Ламина Јамала

AP Photo/Pamela Smith

Na otvaranju kola Bundeslige bilo je 7:0, a posebnu pažnju nakon meča privukla je objava berlinskog kluba na društvenim mrežama. Nakon tri gola Majkla Olisea i dva Harija Kejna optužili su za debakl Lamina Jamala. 

Smatrali su u Unionu da je francuskog i engleskog fudbalera motivisalo davanje izjava Lamina Jamala, koji očekuje da ove godine osvoji Zlatnu loptu. 

Pošto su mu konkurenti za to priznanje Olise i Kejn, Union Berlin je preko društvenih mreža zatražio od talentovanog španskog fudbalera da ućuti, kako ih ne bi dodatno nervirao.

- Zar nije mogao ovaj 19-godišnji razmaženi dečak iz Barselone jednostavno da zatvori usta? Kejn i Olise su danas stvarno u fazonu i dokazuju da su materijal za Zlatnu loptu - napisano je na društvenoj mreži "X". 

Pored sedam postignutih golova Bajern iz Minhena imao je šanse da pobeda bude još ubedljivija. Dominirali su u svim segmentima igre, imali posed lopte gotovo 70 odsto vremena, a čak 15 puta šutirali su u okvir gola koji su branili gostujući fudbaleri. 

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