SRDANOVIĆ UPORNO BEŽI OD TV DUELA SA VUČIĆEM: Izgovori crnogorskog doktora ogolili kukavičluk blokaderske liste
IZJAVA Ilije Srdanovića, nosioca blokaderske liste na vanrednim parlamentarnim izborima, u vezi sa televizijskim duelom sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kako to „nije etički“ i da „ima važnijih poslova“, ogolila je sav blokaderski kukavičluk.
-Bio sam siguran da će, sa oduševljenjem, gospodin Srđanović da prihvati taj televizijski duel, jer lako im je da pobede onoga koji nije čovek, zlikovca, monstruma, samo pokažu moje lice i svima u Srbiji će sve biti jasno. Međutim, na moje iznenađenje i zaprepašćenje, gospodin Srđanović je u svom intervjuu i izjavi odmah rekao da mu ne pada na pamet. Ne pada mu na pamet čak ni da sluša šta govorim. On vam unapred kaže: "Neće me interesovati šta građani Srbije govore." Ne zanima me šta oni misle, ne zanima me posebno šta misle oni koji drugačije misle i vide budućnost Srbije. A sa druge strane, jasno vam je da na televizijski duel, na televizijsku debatu, ne sme da izađe. Ne sme da izađe, iako ja ne bih govorio ni o stvarima koje mogu da budu neprijatne po njega - naveo je Vučić, reagujući na Srdanovićevo odbijanje da ukrsti političke stavove sa njim.
Juče je, ponovo, Srdanović kukavički izjavio kako duel sa Vučićem nije u njegovom programu:
"Naša obaveza nije da razgovaramo sa bilo kim sa kim nismo u to stavili u program našeg predizbornog puta. Prosto, razgovaraćemo sa ljudima koji imaju nešto da kažu i koji nešto znaju da kažu.
Ukoliko oni to nemaju ili su već sve što su imali rekli, mi sa njima nemamo prosto ništa dalje govoriti. Imamo pametnijeg posla i važnijeg posla u pravljenju bolje Srbije", rekao je crnogorski doktor i Đukanovićev čovek od najvećeg poverenja.
(Alo)
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